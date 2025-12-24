Kardynał Krajewski: Życzmy sobie pokoju

Rodacy Jana Pawła II już dziś zgromadzili się na Eucharystii przy jego grobie, ponieważ jutro z racji Bożego Narodzenia nie będzie cotygodniowej polskiej Mszy.

Kolędy w Watykanie

W Watykanie od samego rana polskie kolędy witały pierwszych pielgrzymów, którzy wchodzili do Bazyliki św. Piotra. Tym razem kolędy nie tylko towarzyszyły liturgii, ale również zastąpiły kazanie. Żartując, kard. Krajewski zauważył, że w taki sposób to i świeccy mogą głosić kazania.

Pomyślmy o Ukrainie, każdego dnia ginie tysiąc żołnierzy

Podczas Eucharystii w sposób szczególny modlono się o pokój. „Tak bardzo jest potrzebny na świecie – mówił kard. Krajewski. – Pomyślmy o Ukrainie, gdzie od 4 lat każdego dnia ok. tysiąca żołnierzy ginie. Pomyślmy o Gazie, o tych wszystkich rodzinach zranionych, których dzieci zostały zabite. Pomyślmy o krajach afrykańskich, gdzie od lat trwa wojna. Pomyślmy także o tych, którzy dzisiaj będą samotni, by nie byli sami”.

Bóg daje nam pokój, mamy go zanieść innym

O pokoju papieski jałmużnik mówił też na zakończenie liturgii. Przypomniał, że kiedy w sakramencie spowiedzi klękamy przed Bogiem, „to kapłan w imieniu Boga mówi takie słowa: odpuszczam tobie grzechy, udzielam ci przebaczenia i pokoju. Bóg nam przebacza, nie męczy się naszymi grzechami i udziela nam pokoju, który możemy roznosić po całym świecie, bo pokój zależy od każdego z nas. I tego sobie życzmy wzajemnie, abyśmy byli nosicielami pokoju”.

Jeśli nie przebaczymy, sami pozbawimy się pokoju

Kard. Krajewski ostrzegł zarazem, że tego pokoju sami możemy się pozbawić, jeśli nie przebaczymy innym. „Pokój to znaczy bycie miłosiernym wobec innych tak jak Bóg jest miłosierny wobec mnie” – podkreślił prefekt watykańskiej Dykasterii ds. Posługi Miłosierdzia.

