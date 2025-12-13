Pilne zadanie dla rządu Tuska. Polacy zgodni jak nigdy

O to, które obszary wymagają największej poprawy w pracy rządu Donalda Tuska zapytała Polaków pracownia UCE Research w sondażu przeprowadzonym na zlecenie portalu Onet.

Sondaż: Nad czym powinien popracować rząd Donalda Tuska?

Wynik badania wskazują, iż Polacy nie mają wątpliwości, że najpilniejszej interwencji wymaga służba zdrowia. Taką odpowiedź wskazało aż 61,9 proc. respondentów. Na drugim miejscu, z wynikiem 42,5 proc., znalazł się wymiar sprawiedliwości. Kolejnym wskazanym przez Polaków obszarem wymagającym poprawy jest gospodarka, którą wybrało 40,6 proc. pytanych.

"Co ciekawe, służba zdrowia zajmuje niekwestionowane pierwsze miejsce wśród wskazań wyborców wszystkich ugrupowań, od prawa do lewa" — odnotowuje Onet. W przypadku kolejnych miejsc elektoraty poszczególnych partii nie byli już tak zgodni.

Co wskazali wyborcy poszczególnych partii?

I tak, wyborcy Koalicji Obywatelskiej uznali, że po służbie zdrowia interwencji rządu wymagają wymiar sprawiedliwości oraz obszar bezpieczeństwa i obronności. Jeśli zaś chodzi o sympatyków Prawa i Sprawiedliwości, na drugim miejscu wskazali oni gospodarkę, a na trzecim wymiar sprawiedliwości. Elektorat Lewicy wskazał zaś na potrzebę poprawy w wymiarze sprawiedliwości i edukacji. "Zwolennicy Razem bardzo często wybierali natomiast politykę społeczną oraz również wymiar sprawiedliwości" — czytamy.

Dla wyborców Polskiego Stronnictwa Ludowego, oprócz służby zdrowia, najważniejsze okazały się bezpieczeństwo i obronność oraz polityka zagraniczna. Z kolei osoby głosujące na Polskę 2050 za służbą zdrowia wymieniły wymiar sprawiedliwości i edukacja.

Jeśli chodzi o elektorat Konfederacji, poza koniecznością pilnej interwencji w obszarze ochrony zdrowia, podkreślił on na poprawę w podatkach i gospodarce. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku wyborców Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna.

Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 25-26 listopada 2025 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.

