"Bardzo dużo błędów". Ekspert o dwóch latach rządów Tuska

Politolog prof. Rafał Chwedoruk ocenił dwa lata rządów koalicji pod wodzą Donalda Tuska. 13 grudnia 2023 roku prezydenta Andrzej Duda zaprzysiężył koalicyjny rząd. "Jako prezes Rady Ministrów, jako lider Koalicji Obywatelskiej nie może czuć się spokojnie. Wybory prezydenckie były plebiscytem także nad jego postacią. Plebiscytem, który nie pierwszy raz w swojej karierze przegrał" – mówi ekspert o Tusku. Wskazuje, że rosnące poparcie dla KO to naturalny efekt bycia partią władzy.

W rozmowie z Radiem Zet Chwedoruk ocenia, że "z perspektywy czasu było bardzo dużo błędów po stronie koalicji". "Po pierwsze polityka zagraniczna. Za daleko idącymi zapowiedziami nie szła realna ocena sytuacji i możliwości państwa polskiego. Po drugie nieprzygotowanie do prezydentury Trumpa. Tu bardzo wyraźnie osoby odpowiedzialne za politykę zagraniczną stawiały na to, że Trump do władzy nie powróci. A jego powrót do władzy był oczywisty wiele miesięcy przed wyborami w Stanach Zjednoczonych. W efekcie Polska nie ma na nic wpływu, a ponosi gigantyczne koszty np. w związku z wojną na Ukrainie. Procesy decyzyjne toczą się w zupełnie innym miejscu. Już nie tylko obok Polski, ale w ogóle obok Europy" – zauważa.

"Uwikłano się w ciąg sporów"

Politolog mówi, że rządzący nie wykorzystali szansą, jaką była edukacja. "Zmiany związane z lekcjami religii czy likwidacja HiT-u były niewątpliwymi sukcesami. Natomiast skala debat o pracach domowych, edukacji zdrowotnej była dla rządu niekorzystna. Zamiast za darmo zdobyć punkty, także wśród wyborców, którzy nie są mocno zdeklarowani politycznie, uwikłano się w ciąg sporów i dyskusji" – wskazuje.

"Oczywiście do tego dochodzi sytuacja w służbie zdrowia, dyskusja wokół jej finansowania, niedostrzegany wcześniej problem starzenia się kadr w publicznej służbie zdrowia. To będzie jeden z głównych materiałów dla oceny przez wyborców.Platforma Obywatelska od lat balansuje pomiędzy byciem partią 'ciepłej wody w kranie', a partią radykalnych liberalnych reform. Ilekroć te drugie próbuje podejmować, tylekroć kończy się to dla niej katastrofą. Tak było z podatkiem liniowym w kampanii w 2005 roku, tak było z podwyższeniem wieku emerytalnego. Dyskusja o obniżeniu składki zdrowotnej w sytuacji problemów finansowych służby zdrowia jest szykowaniem sobie politycznego samobójstwa w takt melodii wygrywanej przez lobbystów prywatnego biznesu. To też pokazuje, że w zapleczu rządu wiele się powinno zmienić. Na obronę rządu można przypomnieć, że Polska podjęła ogromne zobowiązania dotyczące zbrojeń oraz transformacji energetycznej. W tym kontekście każdy miesiąc bez zawalenia się budżetu jest dużym sukcesem" – ocenia prof. Rafał Chwedoruk.

Czytaj też:

Notowania premiera na półmetku kadencji. Fatalne wieści dla Tuska