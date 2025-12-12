Notowania premiera na półmetku kadencji. Fatalne wieści dla Tuska
Notowania premiera na półmetku kadencji. Fatalne wieści dla Tuska

Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Premier Donald Tusk na posiedzeniu rządu Źródło: PAP / Paweł Supernak
W sondażu ankietowani Polacy ocenili premiera Donalda Tuska półmetku kadencji. Polityk zdecydowanie nie wypada najlepiej.

Rząd Donalda Tuska został zaprzysiężony przez prezydenta Andrzeja Dudę 13 grudnia ubiegłego roku. Wcześniej Sejm bezwzględną większością głosów wybrał Radę Ministrów zgodnie z jego wnioskiem. Za wotum zaufania dla rządu głosowało 248 posłów, przeciw było 201, nikt się wstrzymał. Przeciwko powołaniu rządu głosowały kluby PiS i Konfederacji oraz koło Kukiz'15.

Sondaż. Ocena Donalda Tuska na półmetku kadencji rządu

Na półmetku rządów Donalda Tuska większość respondentów w sondażu IBRiS przeprowadzonego dla "Rzeczpospolitej" raczej negatywnie ocenia jego dwa lata w roli premiera. Dokładnie 44,1 proc. ankietowanych uważa, że Donald Tusk sprawował władzę poniżej oczekiwań. Przy czym aż 30,9 proc. zdecydowanie gorzej, a 13,2 proc. raczej gorzej. 29,5 proc. uważa, że rządził zgodnie z ich oczekiwaniami — cytuje gazeta wyniki badania.

Jedynie 18,9 proc. ankietowanych twierdzi, że premier sprawdził się raczej lepiej, niż się spodziewali, a 6,3 proc. — że zdecydowanie lepiej.

Co piąty wyborca KO źle ocenia premiera

Rzeczpospolita pisze, że "ciekawostką jest, że aż co piąty głosujący na Koalicję Obywatelską ma po dwóch latach rządów złe zdanie o premierze Tusku. Dotyczy to także co czwartego wyborcy Trzeciej Drogi i aż 39 proc. głosujących na Lewicę. Interesujące jest również to, że 12 proc. głosujących na PiS ocenia premiera raczej lepiej, niż oczekiwali. Za to w elektoracie Konfederacji nikt tak nie uważa".

Podobnie negatywną ocenę urzędującego szefa rządu wystawili uczestnicy badania pracowni UCE Research w sondażu przeprowadzonym na zlecenie serwisu Onet.

Źródło: Rzeczpospolita / Onet / DoRzeczy.pl
