Tusk sobie nie poradził? To sygnał alarmowy dla premiera

Ocenę urzędującego szefa rządu sprawdziła pracownia UCE Research w sondażu przeprowadzonym na zlecenie serwisu Onet.

Sondaż: Większość Polaków negatywnie ocenia pracę Tuska

Respondenci odpowiadali na następujące pytanie: "Jak ocenia Pan/Pani dotychczasową pracę premiera Donalda Tuska?".

Pozytywnie politykę premiera oceniło łącznie 33,1 proc. 11,26 proc. spośród tej grupy wskazało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", podczas gdy 21,84 proc. wybrało opcję "raczej dobrze".

Jak się okazuje, większą grupa poczynienia szefa rządu oceniła negatywnie. Mowa tu o 42,6 proc. respondentów

17,53 proc. respondentów ocenia, że Tusk sprawuje urząd "raczej źle", a "bardzo źle" jego pracę postrzega 25,07 proc. uczestników badania.

Sprecyzowanej opinii na temat dotychczasowej pracy szefa rządu nie miało 24,29 proc. pytanych.

Oni najgorzej ocenili Tuska

Nie jest zaskoczeniem, że najlepiej dokonania Tuska postrzegają wyborcy Koalicji Obywatelskiej. 75,7 proc. respondentów z tego elektoratu wystawiło premierowi ocenę pozytywną. Zadowoleni są również wyborcy Lewicy. Tu Donald Tusk zdobył 58,5 proc. pozytywnych wskazań.

Wśród wyborców partii opozycyjnych zdecydowanie przeważają oceny negatywne: Konfederacji – 72 proc. negatywnych ocen, Prawa i Sprawiedliwości – 70,1 proc. i Konfederacji Korony Polskiej – 66,1 proc.

Po środku plasują się zwolennicy: Polski 2050 – 44,8 proc. pozytywnych ocen i Polskiego Stronnictwa Ludowego – 40 proc.

Badanie pracowni UCE Research na zlecenie Onetu zostało przeprowadzone w dniach 25-26 listopada 2025 r. metodą wywiadów internetowych (CAWI — Computer-Assisted Web Interview) na próbie 1021 dorosłych Polaków w wieku od 18 do 80 lat.

Czytaj też:

Chcą ujawnić głośną listę. "Tusk wie, że tam jest bomba"Czytaj też:

Nowy sondaż. Ogromy wzrost poparcia dla partii BraunaCzytaj też:

Gorąco w PiS. Kaczyński zwołuje pilne spotkanie władz partii