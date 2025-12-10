USA chcą "odciągnąć" Polskę od UE. Ujawniono tajny dokument

Do zawartość pełnej, niepublikowanej wersji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, podpisanej przez prezydenta USA Donalda Trumpa, dotarli dziennikarze amerykańskiego portalu Defence One.

Dokument zawiera rozdział zatytułowany "Make Europe Great Again", który mówi o oparciu relacji Stanów Zjednoczonych z Europą na współpracy z wybranymi, podobnie myślącymi rządami w poszczególnych krajach.

Na liście państw, z którymi USA powinny "zwiększyć współpracę w celu odciągnięcia ich od Unii Europejskiej", są Austria, Węgry, Włochy i Polska.



"Powinniśmy wspierać partie, ruchy oraz intelektualistów i przedstawicieli świata kultury, którzy zabiegają o suwerenność oraz zachowanie/przywrócenie tradycyjnego stylu życia, pozostając jednocześnie proamerykańskimi" – napisano w dokumencie, którego fragment cytuje Defence One.

Strategia bezpieczeństwa USA. Konsekwencje dla UE i Polski

Nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych głosi m.in., że priorytetem w polityce USA wobec Europy powinien być powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zapobieganie dalszemu rozszerzaniu NATO.

Dokument krytycznie odnosi się do Unii Europejskiej i jednocześnie wyróżnia "zdrowe państwa Europy Środkowej, Wschodniej i Południowej”, które są przedstawione jako bardziej stabilne, odporne i zdeterminowane w sprawach bezpieczeństwa. Amerykańscy planiści sugerują wzmacnianie tych krajów poprzez więzi gospodarcze, sprzedaż uzbrojenia, współprace polityczną oraz wymianę kulturową i edukacyjną.

Prezydenckie Biuro Bezpieczeństwa Narodowego określiło amerykańską strategię jako "najbardziej znaczący dokument strategiczny ostatnich dekad", który ma "daleko idące konsekwencje dla Europy i Polski".

"Drodzy amerykańscy przyjaciele". Tusk reaguje

Premier Donald Tusk, komentując nową strategię USA, napisał w serwisie X: "Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie waszym problemem. I mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnie 80 lat. Musimy się tego trzymać, to jedyna rozsądna strategia naszego wspólnego bezpieczeństwa. Chyba że coś się zmieniło".

Wpis szefa rządu opublikowany 6 grudnia zyskał miano najpopularniejszego w tematyce społeczno-politycznej w ciągu 24 godzin od jego powstania. Obecnie ma 39,1 mln wyświetleń.

Czytaj też:

"Jak gó*no w przerębli". Bartosiak krytykuje reakcję Tuska