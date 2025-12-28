Będą urodziny czy stypa?

Oficjalny, liczący 39 stron Program polskiej prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej w latach 2020–2021 zawierał w sumie kilkaset punktów dotyczących potrzeby wypracowania wspólnych stanowisk wobec polityki migracyjnej, podatkowej, fiskalnej i innych projektów forsowanych wówczas przez Brukselę. Ponadto znalazła się w nim deklaracja koordynacji narodowych programów budowy kolei dużych prędkości czy kooperacji instytucji naukowych pracujących nad sztuczną inteligencją i innymi technologicznymi innowacjami. Spora część omawianego dokumentu poświęcona została również kwestiom szeroko pojętego bezpieczeństwa, w tym działań na rzecz „zwiększenia praktycznego udziału V4 w sojuszniczym odstraszaniu i obronie”. W trakcie prezydencji odbył się jeden szczyt prezydentów, trzy premierów, 80 na poziomie ministrów i wiceministrów. Będąca dużym sukcesem prezydencja odbywała się w czasach, kiedy co prawda w Bratysławie premier Robert Fico utracił władzę na rzecz swojego partyjnego zastępcy Petra Pellegriniego – dziś zresztą prezydenta państwa – ale rządy w Pradze w najlepsze sprawował Andrej Babiš, w Budapeszcie Viktor Orbán, w Waszyngtonie Donald Trump, a w Moskwie Władimir Putin.