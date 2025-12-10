Żukowska odwołała wywiad w Kanale Zero. "Czarzasty zabronił. Boi się, że nagada głupot"

Planowana na dziś o 20.00 rozmowa Roberta Mazurka z Anną Marią Żukowską – jak twierdzi sam dziennikarz – została odwołana w ostatniej chwili z przyczyn czysto politycznych. Posłanka Lewicy miała pojawić się w studiu Kanału Zero, by widzowie usłyszeli "całą prawdę o Annie Marii Żukowskiej".

Czarzasty miał zabronić

Jak relacjonuje Mazurek, Żukowska zadzwoniła na kilka godzin przed wywiadem by przekazać, że jej występ został zablokowany przez Włodzimierza Czarzastego. Kierownictwo Lewicy miało uznać, że tuż przed wyborami partyjnymi nie jest to najlepszy moment na ryzykowanie spontanicznych wypowiedzi swojej klubowej liderki – zwłaszcza takich, które mogłyby odbiegać od oficjalnie przygotowanej narracji.

Mazurek skomentował tę decyzję z charakterystyczną ironią, zauważając, że jest to kuriozalna forma uznania dla jego programu – choć zupełnie niepotrzebna. Jak stwierdził, politycy Lewicy "mogą przecież przyjść i opowiedzieć mądre rzeczy". Z jego słów wynika, że problemem – w ocenie samej Lewicy – może być raczej to, co zostałoby powiedziane naprawdę.

twitter

Żukowska o futrach i rosyjskich prostytutkach

Ostatnie medialne wystąpienia posłanki mogą częściowo wyjaśniać, skąd ta nagła ostrożność. W niedzielnej debacie w programie "Kawa na ławę", podczas dyskusji o zakazie hodowli zwierząt na futra, Anna Maria Żukowska ponownie zaprezentowała styl równie ekspresyjny, co nieprzewidywalny. Gdy Michał Wawer z Konfederacji przedstawiał argumenty przeciwko zakazowi, Żukowska odpowiedziała, że "w futrach chodzą rosyjskie prostytutki. Rozumiem, że bardzo panu zależy na ich losie".

Polityk Konfederacji, wyraźnie zaskoczony odparł: "O czym pani mówi? To są jakieś opary absurdu”, na co Żukowska dodała, że "nikt normalny nie nosi dzisiaj futer". Wawer próbował wrócić do logiki i argumentacji, ale w takiej atmosferze dyskusja przypominała raczej próbę racjonalizacji chaosu.

Na pocieszenie widzów Kanału Zero Mazurek zapowiedział, że zamiast wywiadu z Anną Marią Żukowską stacja zaprezentuje najlepsze wypowiedzi posłanki Lewicy.

Czytaj też:

Awantura w koalicji. Żukowska: Mi już ręce opadająCzytaj też:

"Do budy". Zandberg odpowiada Żukowskiej