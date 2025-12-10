Tusk opublikował spot. Polacy dowiadują się, że "żyje się lepiej"

W środę premier Donald Tusk i politycy Koalicji Obywatelskiej publikują w mediach społecznościowych nowy spot. Materiał trwa równo 30 sekund i jest w nim mowa o osiągnięciach władzy.

"W Polsce żyje się lepiej..."

– Wróciłam do pracy po urodzeniu Zosi i dostałam podwyżkę – rozpoczyna narratorka. – O, a to moja siostra Edyta z malutką Olą, która urodziła się dzięki rządowemu programowi in vitro – dodaje.

Na grafice jest informacja o 30-procentowych podwyżkach dla nauczycieli i ponad 8 tysiącach urodzeń z in vitro.

Na tym nie koniec. – Mąż wraca już nie tylko na święta, ale już na stałe. Zaczyna pracę przy budowie szybkiej kolei – mówi narratorka. Na filmiku wysiadający z pociągu aktor wita się z aktorami odgrywającymi rolę jego rodziny.

– U dziadków w końcu jest spokojnie, korzystają z życia jak za dawnych lat – kontynuuje. Tu pojawiają się informacje o 13. I 14. emeryturze i o programie "babciowe". Świadczenie to wypłacane jest w kwocie 1500 zł.

– W Polsce żyje się lepiej, kiedy jesteśmy razem. Bo to od rodziny zaczyna się rozwój i przyszłość Polski – puentuje narratorka.

"Na pewno nominatom KO w spółkach"

Komentujący materiał użytkownicy X nie do końca zgadzają się z wnioskami przedstawionymi w klipie.

"Dodajcie jeszcze, "właśnie zadzwonił do mnie lekarz i spytał o zdrowie, po czym dodał, że mój zabieg został przesunięty na 2030" – zaproponował jeden z internautów. Inni przypomnieli, że 13. i 14. emeryturę wprowadzał poprzedni rząd. "To jeszcze do kompletu napisz Pan jaki jest w tym czasie deficyt budżetowy" – apelowała kolejna osoba.

" Na pewno lepiej żyje się nominatom z KO w Spółkach Skarbu Państwa. Trzeba przyznać że doją ostro nasze Państwo każdego dnia" – skomentował polityk Konfederacji Łukasz Rzepecki.

