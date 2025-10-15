Oszałamiający sukces rządu. Wiceminister pominęła jeden szczegół

Ministrowie opowiadają w mediach społecznościowych o sukcesach swoich resortów. Głos zabrała m.in. wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej. Gajewska pochwaliła rząd za wprowadzone nowe programy rządowe dla rodzin i dokonane zmiany systemowe.

Oszałamiający sukces rządu

– Przez dwa lata wprowadziliśmy naprawdę wiele zmian w systemie polityki społecznej, ale naszym flagowym programem jest babciowe, czyli Aktywny Rodzic. To nawet 1500 zł miesięcznie dla rodziców, żeby zorganizować opiekę nad dzieckiem, w wieku 1-3 lata, w żłobku, przez bliską osobę czy nianię – mówi na nagraniu Gajewska.

Gajewska: Średni koszt opłat dla rodziców za opiekę nad dziećmi spadł o 90 procent

– Ale to nie wszystko. W ciągu dwóch lat utworzyliśmy ponad 37 tys. miejsc żłobkowych. A średni koszt opłat dla rodziców za opiekę nad dziećmi spadł o 90 procent i miesięcznie wynosi około 90 złotych. Robimy, nie gadamy – puentuje swój wywód.

Kto za to płaci?

W nagraniu polityk nie wspomniała, że środki na programy socjalne, w tym babciowe pochodzą z pieniędzy podatników, czyli z m.in. pieniędzy rodziców.

Półmetek koalicji

W środę mijają dwa lata od wyborów parlamentarnych, w wyniku których większość mandatów poselskich zdobył blok trzech komitetów: Koalicji Obywatelskiej (wspólnej listy Platformy Obywatelskiej, Nowoczesnej i Zielonych), Trzeciej Drogi (Polska 2050 i PSL) oraz Nowej Lewicy.

Pak senacki zawiązany przez ugrupowania opozycyjne wobec Prawa i Sprawiedliwości zdobył również większość mandatów w Senacie. W rezultacie rządzące Polską przez osiem poprzednich lat PiS straciło władzę na rzecz koalicyjnego rządu pod wodzą Donalda Tuska.

