Tusk zachwycony programem koalicji. "To nie jest ostatnie słowo"

Premier opublikował nagranie, na którym zdmuchuje świeczkę na ciastku. – To nie są moje urodziny, ale naprawdę jest co świętować. Babciowe ma już roczek i mógłby się wydawać, że dopiero raczkuje. Nie, bzdura – mówi Donald Tusk.

– Dzięki babciowemu ponad 630 tysięcy dzieci objętych jest tą pomocą. 1500 złotych dla rodziców, niektórzy wydają na żłobek, niektórzy na opiekę, na dziadka, na babcię – mówi dalej.

– I uwierzcie mi, to nie jest nasze ostatnie słowo i za rok będzie jeszcze więcej powodów do świętowania – dodał szef rządu.

Program "aktywny rodzic"

1 października 2024 roku wszedł w życie program "Aktywny rodzic". Zakłada on wprowadzenie dla pracujących rodziców dzieci w wieku od 12. do ukończenia 35. miesiąca życia następujących świadczeń: tzw. babciowego, dofinansowania do żłobka i świadczenia dla rodzica opiekującego się dzieckiem.

Świadczenie przysługuje bez względu na osiągane dochody, a podstawową przesłanką warunkującą prawo do tego świadczenia będzie aktywność zawodowa osób, które będą się o nie ubiegać. Chodzi o 1,5 tys. zł miesięcznie na każde dziecko, a w przypadku dziecka z niepełnosprawnością kwota ta będzie powiększona do 1,9 tys. zł.

Rząd przyjął budżet na 2026 rok. Rekordowy deficyt

Rada Ministrów zaakceptowała w piątek projekt ustawy budżetowej na 2026 rok, opracowany przez Ministerstwo Finansów i Gospodarki.

Dokument, jak wynika z informacji przedstawionych przez KPRM, zakłada "utrzymanie stabilności finansów publicznych" przy jednoczesnym rekordowym wsparciu dla bezpieczeństwa, ochrony zdrowia, edukacji, infrastruktury oraz kluczowych programów społecznych.

Dochody państwa mają wynieść 647,2 mld zł, wydatki – 918,9 mld zł, a deficyt budżetowy – 271,7 mld zł. Relacja długu publicznego do PKB ma osiągnąć 53,8 proc., pozostając niewiele poniżej ustawowego progu 55 proc.

