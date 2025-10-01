Fatalne wieści dla Tuska. Tak oceniają go Polacy

W sondażu IBRIS zapytano Polaków, jak oceniają działalność premiera Donalda Tuska. Wyniki nie pozostawiają złudzeń – większość respondentów ma już dość obecnego szefa rządu. Zastanawia zwłaszcza wysoki odsetek zdecydowanych przeciwników premiera.

Aż 41,7 proc. uczestników badania stwierdziło, że ocenia Tuska "zdecydowanie źle", a kolejnych 11,6 proc. stwierdziło, że ocenia go "raczej źle". Czyli łącznie ponad 53 proc. krytycznie patrzy na szefa rządu.

"To sygnał alarmowy dla rządu — ponad połowa społeczeństwa nie akceptuje kierunku, w jakim zmierza obecna polityka" – komentuje Onet.

"Zdecydowanie dobrze" premiera ocenia zaledwie 15,7 proc. ankietowanych, a z kolej 24 proc. wybrało odpowiedź "raczej dobrze". "Widać wyraźnie, że nawet część elektoratu, który wcześniej wspierał koalicję 15 października, zaczyna mieć wątpliwości" – ocenia serwis.

Opcję "nie wiem/trudno powiedzieć" wybrało 7,1 proc. uczestników sondażu.

Badanie IBRiS dla Onetu zostało zrealizowane w dniach 19-20 września 2025 r. metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI) na próbie badawczej 1,1 tys. dorosłych Polaków.

Beznadziejna sytuacja koalicji

Z kolei wczorajszy sondaż IBRIS przyniósł bardzo złe wieści dla całej koalicji. Z badania wynika bowiem, że do Sejmu weszłoby pięć partii. Próg wyborczy przekraczają kolejno: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Lewica oraz Konfederacja Korony Polski.

Koalicjanci Tuska – PSL oraz Polska 2050 – znaleźliby się poza Sejmem. Takie wyniki oznaczają, że Koalicja Obywatelska mimo że ma szanse wygrać wybory, to najprawdopodobniej nie miałaby możliwości koalicyjnych, gdyż PSL oraz Polska 2050, które obecnie współtworzą koalicję nie wchodzą do Sejmu.

