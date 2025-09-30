Prowojenne wypowiedzi Tuska. "Tak działa rząd, który gnije"

Premier Donald Tusk wygłosił przemówienie podczas Warsaw Security Forum – corocznej międzynarodowa konferencji na temat bezpieczeństwa. Szef rządu przekonywał, że wojna między Rosją a Ukrainą "to nasza wojna". Do tego wystąpienia odniosła się europoseł Konfederacji.

"Tusk na »Warsaw Security Forum« z wyrzutem mówił o wszystkich, którzy nie chcą, by to była nasza wojna i nie chcą, by ginęli tam polscy żołnierze. Z kolei Sikorski wmawia nam, że realizowanie interesu Ukrainy w zestrzeliwaniu przez Polskę rosyjskich obiektów nad ich państwem i ogromne ryzyko włączenia nas w ten sposób do wojny, byłoby... »korzystne dla Polski«. Nie, narażanie bezpieczeństwa Polaków nie jest korzystne!" – napisała w mediach społecznościowych.

" Tak działa rząd, który gnije"

Jej zdaniem obecna "prowojenna" narracja bierze się z chęci odwrócenia uwagi społeczeństwa od "swoich tragicznych rządów" oraz wymuszenia tzw. efektu flagi. "Tak działa rząd, który gnije i nie ma nic innego do zaoferowania" – dodaje.

Europoseł podkreśliła, że konflikt między Rosją a Ukrainą nie jest polską wojną. "Nie jesteśmy w stanie wojny, nasi żołnierzy nie walczą na froncie, nie prowadzimy działań na terenie objętym konfliktem zbrojnym. I mam nadzieję, że to się nie zmieni! To oczywiste, że Rosja jest agresorem, a Putin zbrodniarzem, ale nie powinniśmy strzelać z terytorium Polski do rosyjskich obiektów nad Ukrainą, gdzie toczy się wojna i niesie to ogromne ryzyko wmanewrowania nas w otwarty konflikt zbrojny z Rosją. Przed tym Polaków trzeba uchronić, a nie w to przeć" – napisała.

Jak dodała w zakończeniu swego wpisu, czym innym jest wsparcie militarnie oraz logistycznie w ramach asertywnej polityki transakcyjnej, a czym innym aktywne włączenie się w działania wojenne w przestrzeni obcego państwa.

