Niech PiS pije to piwo

Jacek Kurski, człowiek, który zrobił z TVP propagandowy biuletyn władzy, publikuje na X obszerny wpis, ostro uderzający w Mateusza Morawieckiego po tym, jak ten nie stawił się na spotkaniu „pojednawczym”, zwołanym przez samego Naczelnika. Pisze: „Obecna zniżka w sondażach PiS wynika ze złamania odwiecznego zwycięskiego paradygmatu Prezesa, że na prawo od PiS nie ma realnej konkurencji politycznej.