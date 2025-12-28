Niech PiS pije to piwo

NOTATNIK MALKONTENTA Czegoś takiego jednak w PiS jeszcze nigdy nie było: otwarte, publiczne rozliczenia, szarpanina, dokładne zaprzeczenie rutynowych apeli starzejącego się prezesa o jedność.
Jacek Kurski, człowiek, który zrobił z TVP propagandowy biuletyn władzy, publikuje na X obszerny wpis, ostro uderzający w Mateusza Morawieckiego po tym, jak ten nie stawił się na spotkaniu „pojednawczym”, zwołanym przez samego Naczelnika. Pisze: „Obecna zniżka w sondażach PiS wynika ze złamania odwiecznego zwycięskiego paradygmatu Prezesa, że na prawo od PiS nie ma realnej konkurencji politycznej.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
