Listy do redakcji (1)

„Fejkowa rocznica”, Jerzy Karwelis, „DRz” nr 45/2025

Szanowni Państwo, nawiązując do znakomitego artykułu red. Jerzego Karwelisa „Fejkowa rocznica”, chciałbym przypomnieć innego błogosławionego – ks. Michała Rapacza, beatyfikowanego 15 czerwca 2024 r. W wielkim skrócie: w nocy z 11 na 12 maja 1946 r. uzbrojona bojówka komunistyczna napadła na plebanię w Płokach. Wyprowadzono ks. Rapacza, a ostatnie słowa, które słyszeli domownicy, to: „Niech się dzieje wola Twoja, Panie”. Mordercy zaprowadzili księdza do pobliskiego lasu i tam dokonali bestialskiego mordu. Liczne rany na ciele księdza świadczyły o ciężkich torturach, którym został poddany przed śmiercią.