Beznadziejna sytuacja koalicji. Ten sondaż nie ucieszy Tuska

Z najnowszego sondażu IBRIS wynika, że do Sejmu weszłoby pięć partii. Próg wyborczy przekraczają kolejno: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja, Lewica oraz Konfederacja Korony Polski.

Fatalne wyniki dla Tuska

W sondaż przeprowadzonym na zlecenie rp.pl KO cieszy się poparciem 28,7 proc. respondentów (spadek o 1,2 pkt. proc. w porównaniu z poprzednim sondażem). Po piętach depcze jej jednak PiS, które może liczyć na 28,1 proc. głosów (spadek o 2,5 pkt. proc.). Podium zamyka Konfederacja. Na sojusz Nowej Nadziei i Narodowców chce zagłosować bowiem 13,4 proc. uczestników badania (spadek o 1,7 pkt. proc.).

Próg wyborczy przekracza jeszcze Nowa Lewica z wynikiem 7,6 proc. oraz Konfederacja Korony Polskiej (spadek o 0,4 pkt. proc.). Na formację Grzegorza Brauna planuje zagłosować bowiem 5,7 proc. ankietowanych (wzrost o 2,9 pkt. proc.). Pod progiem wyborczym znajdują się jednak PSL, partia Razem oraz Polska 2050. Na ludowców chce głosować 4,1 proc. Polaków (wzrost o 0,5 pkt. proc), na Razem – 2,6 proc. (spadek o 1,1 pkt. proc.), a na Polskę 2050 – 1 proc. (spadek o 1,1 pkt. proc.). Ten ostatni wynik potwierdza, że formacja Szymona Hołowni znajduje się w głębokim kryzysie.

Ponadto warto zauważyć, że aż 8,8 proc. badanych nadal nie wiem, na kogo zagłosuje.

Takie wyniki oznaczają, że Koalicja Obywatelska mimo że ma szanse wygrać wybory, to najprawdopodobniej nie miałaby możliwości koalicyjnych, gdyż PSL oraz Polska 2050, które obecnie współtworzą koalicję nie wchodzą do Sejmu.

43,7 proc. badanych stwierdziło, że "zdecydowanie" ma zamiar wziąć udział w wyborach, podczas gdy 8,9 proc. zaznaczyło opcję "raczej tak". 21,6 proc. "zdecydowanie" nie zamierza głosować, a 16,8 proc. "raczej" nie pójdzie do wyborów. 9 proc. respondentów nadal nie podjęło decyzji.

