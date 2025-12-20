Pojawił się nowy sondaż partyjny. Zaskakujący wynik Brauna

Według najnowszego badania Social Changes, największym poparciem w kraju wciąż cieszy się partia Donalda Tuska. Drugie miejsce utrzymuje Prawo i Sprawiedliwość, a trzecie – Konfederacja. Ugrupowanie Grzegorza Brauna, które w ostatnich tygodniach osiągało bardzo dobre wyniki w sondażach, tym razem znalazło się daleko za liderami.

Najnowszy sondaż partyjny

Chęć głosowania na Koalicję Obywatelską zadeklarowało 31 proc. respondentów. Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 29 proc. wskazań. Konfederacja może w tej chwili liczyć na 9 proc. głosów.

Na dalszych miejscach znaleźli się: Lewica z wynikiem 8 proc., Konfederacja Korony Polskiej, na którą chce głosować 6 proc. badanych oraz Razem, które zgromadziło 5 proc. głosów.

Poza Sejmem znalazłyby się Polska 2050 oraz PSL. Obie partie uzyskały wynik 4 proc.

4 proc. ankietowanych nie wie, na kogo oddałoby swój głos.

Braun wyprzedził Konfederację

W najnowszym sondażu OGB Korona Grzegorza Brauna z wynikiem 11 proc. prześcignęła Konfederację i zajęła trzecie miejsce w zestawieniu.Ten wynik jest dla wielu obserwatorów sceny politycznej sensacyjny. Lewicowi i liberalni komentatorzy nie kryją oburzenia wysokim poparciem dla Korony.

Łukasz Pawłowski, prezes OGB, ocenia, że należy mówić raczej o remisie, a nie "mijance" między dwoma Konfederacjami. W swoim wpisie w mediach społecznościowych ekspert wskazał na kilka kwestii.

"1. Partia Brauna dogania Konfederację wśród grupy 18-39 (Braun w prezydenckich w grupie 30-39 dostał najwyższe poparcie wśród wszystkich grup wiekowych – 10 proc.) 2. Partia Brauna zrównała się w poparciu z Konfederacją wśród mężczyzn (!!!) 3. Partia Brauna przegoniła Konfederacje na wsi 4. Partia Brauna jest dziś partią nr 2 wśród wyborców deklarujących prawicowe poglądy" – ocenił wyniki.

