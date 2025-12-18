Sojusz Brauna z PiS? Prof. Nowak wskazuje możliwy scenariusz

Prof. Nowak twierdzi, że Donald Tusk dąży świadomie do obniżenia poziomu debaty publicznej oraz wykluczenia z polityki Prawa i Sprawiedliwości. Wówczas – zdaniem historyka – mógłby powiedzieć, że jest wybór albo KO, albo Braun i "faszyzm". Gdyż to Donald Tusk stara się prezentować Koronę jako partię faszyzującą.

Doradca prezydenta tymczasem nie wyklucza koalicji między PiS a Koroną, chociaż wskazuje, że zapewne Braun musiałby wtedy zrezygnować ze swoich antyżydowskich haseł.

– Próba izolowania partii, które wyrażają protest wobec arogancji elit w Europie, jest fundamentalnie antydemokratyczna. Nie sympatyzuję z programem Brauna, ale jeśli miliony Polaków chcą jego reprezentacji, nie wolno tych głosów delegitymizować. Trzeba rozmawiać i próbować wynegocjować kompromis: zachować to, co dobre dla Polski, eliminować to, co złe – przekonuje w rozmowie z Wirtualną Polską.

Jego zdaniem prezydent Nawrocki mógłby stać się patronem łączącym PiS, Brauna i Konfederację. Historyk wskazuje tutaj przykład paktu senackiego KO z 2023 roku, który zdał egzamin.

Sensacyjny sondaż. Braun na podium

Tymczasem gdyby wybory parlamentarne odbywały się w najbliższą niedzielę, to do Sejmu dostałyby się jedynie cztery partie: Koalicja Obywatelska, Prawo i Sprawiedliwość, Konfederacja Korony Polskiej oraz Konfederacja Wolność i Nadzieja – wynika z najnowszego sondażu Ogólnopolskiej Grupy Badawczej dla Stan 360.

Największym poparciem nadal cieszy się KO, na którą chce głosować 35,3 proc. respondentów (spadek o 2,71 pkt proc. w porównaniu do badania z 22-25 listopada). Drugie miejsce już tradycyjnie przypadło PiS. Formację Jarosława Kaczyńskiego wskazało 31,2 proc. ankietowanych (wzrost o 3,05 pkt proc.). Sensację wzbudził jednak wynik Korony, która z poparciem na poziomie 11,2 proc. po raz pierwszy weszła na sondażowe podium.

