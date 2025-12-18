Rządzący bardzo chcą regulować tę dziedzinę. "Taki jest nasz obowiązek"

Chodzi o projekt ustawy o rynku kryptoaktywów, który wcześniej został zawetowany przez prezydenta Karola Nawrockiego m.in. ze względu na zdecydowanie nadmierny charakter regulacji. Partie opozycyjne zgłosiły wiele zastrzeżeń. Poseł Sławomir Mentzen zwrócił uwagę m.in. na to, że parlamentarzyści Koalicji Obywatelskiej chcą regulować nowoczesną dziedzinę, o której nie mają bladego pojęcia.

Z kolei Polska 2050 zaprezentowała poprawki. Generalnie rzecz biorąc rządowy projekt zakłada silniejszy nadzór KNF nad rynkiem kryptowalut, w tym sankcje dla tzw. nieuczciwych podmiotów oraz "lepszą ochronę klientów".

Obecni na sali plenarnej posłowie – których jak zwykle było niewielu – wysłuchali 5-minutowych oświadczeń w imieniu klubów i 3-minutowe oświadczeń w imieniu kół.

Skowrońska: Jak najszybsze wdrożenie nadzoru

Sprawozdanie komisji finansów publicznych i komisji gospodarki przedstawiła poseł KO. Polityk przypomniała, że projekt ma na celu implementację do polskiego porządku prawnego unijną dyrektywę MICA i odczytała z karki, że "projekt ma za cel zapewnienie pewności prawnej, odpowiedniej ochrony konsumenta i inwestora, a także zwiększenie stabilności finansowej, stworzenie jednolitego, bezpiecznego oraz innowacyjnego rynku kryptoaktywów w UE".

Polityk twierdziła, że jeżeli rząd, a konkretnie KNF, będzie regulował rynek to wówczas będzie to rynek bezpieczny, a konsumenci będą "chronieni”. – KNF posiada kompetencje do jak najszybszego wdrożenia wszystkich reguł nadzorczych nad tym rynkiem – podkreśliła polityk.

Czy będą blokować giełdy kryptowalut?

Poseł powiedziała, że wobec projektu pojawiły się uwagi i wątpliwości związane z możliwością blokowania domen, czyli giełd kryptowalut. – To stwarzałoby duży kłopot dla funkcjonowania rynku. Ta poprawka została w trakcie prac wycofana – powiedziała polityk. Z wypowiedzi tej wynika zatem, że oznacza to, że rząd zamierza dopuścić blokowanie giełd.

– Jeśli chcemy wchodzić w nowe rozwiązania, w pieniądz elektroniczny, i w tym zakresie w inwestowanie, to powinniśmy mieć dobre przepisy, które chronią konsumenta. Taki jest nasz obowiązek, a nie robienie czegoś, co będzie miejscem dla spekulacji i nie będzie ochroną konsumenta, który na tym rynku będzie chciał inwestować – mówiła parlamentarzystka.

Skowrońska powiedziała, że komisje zarekomendowały przyjęcie rządowego projektu.

