Tusk jest największym obciążeniem dla rządu? Interesujące wyniki sondażu

W sondażu CBOS poparcie dla rządu zadeklarowała jedna trzecia (33 proc.) respondentów. W porównaniu z poprzednim badaniem to spadek o 1 pkt proc. Natomiast w porównaniu z notowaniami ze stycznia 2024 r., kiedy CBOS zrealizowało pierwszy pomiar po zaprzysiężeniu gabinetu Donalda Tuska, odsetek jego zwolenników obniżył się aż o 6 pkt proc.

42 proc. badanych określiło się jako przeciwnicy rządu (wzrost o 1 pkt proc. m/m). 23 proc. ankietowanych wyraziło obojętność (wzrost o 1 pkt proc.), zaś 2 proc. pytanych odparło "trudno powiedzieć" (spadek o 1 pkt proc.).

Obecny rząd najczęściej popierają wyborcy Koalicji Obywatelskiej (87 proc.) oraz Lewicy (72 proc.), a sprzeciw wyrażają przede wszystkim zwolennicy Konfederacji Korony Polskiej (84 proc.), Prawa i Sprawiedliwości (80 proc.) i Konfederacji (77 proc.).

Większość Polaków nie chce Tuska jako premiera

W kolejnym badaniu zapytano o ocenę działań rządu. Odpowiedzi wyglądają następująco: pozytywnie – 37 proc. (spadek o 1 pkt proc.), negatywnie – 52 proc. (wzrost o 2 pkt proc.), trudno powiedzieć – 11 proc. (spadek o 1 pkt proc.).

36 proc. respondentów uważa, że polityka obecnego rządu stwarza szanse poprawy sytuacji gospodarczej (spadek o 3 pkt proc.). Przeciwnego zdania jest 52 proc. ankietowanych (wzrost o 3 pkt proc.), z kolei 12 proc. pytanych nie ma zdania na ten temat.

Uczestnicy badania zostali również zapytani o to, czy są zadowoleni z tego, że na czele rządu stoi przewodniczący Koalicji Obywatelskiej Donald Tusk. Twierdząco odpowiedziało 36 proc. respondentów (bez zmian), przecząco – 54 proc. (wzrost o 2 pkt proc.), a 10 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć" (spadek o 2 pkt proc.).

Sondaże zrealizowano w dniach od 27 listopada do 8 grudnia 2025 r. na próbie liczącej 948 ankietowanych metodami CAPI (wywiad osobisty), CATI (wywiad telefoniczny) i CAWI (ankieta internetowa).

Czytaj też:

Zmiany w Pałacu Prezydenckim. Premier komentuje: Ironia historiiCzytaj też:

"Mówię o tym bez satysfakcji". Tusk reaguje na wyrok TSUE