"Mówię o tym bez satysfakcji". Tusk reaguje na wyrok TSUE

Polski Trybunał Konstytucyjny nie spełnia wymogów niezawisłego i bezstronnego sądu – orzekł w czwartek Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. To reakcja na skargę, którą 17 lipca 2023 r. złożyła przeciwko Polsce Komisja Europejska.

KE zarzuciła polskiemu TK, że w dwóch wyrokach naruszył zasadę pierwszeństwa prawa unijnego nad prawem krajowym. Chodzi o orzeczenia Trybunału z 14 lipca 2021 r. i 7 października 2021 r. TSUE uznał, że działania polskiego TK naruszyły zasadę skutecznej ochrony sądowej, a także pogwałciły pierwszeństwo, autonomię, skuteczność oraz jednolite stosowanie prawa Unii Europejskiej.

TSUE stwierdził również, że powołanie trzech sędziów TK w grudniu 2015 r. oraz jego prezesa w grudniu 2016 r. "naruszało podstawowe reguły dotyczące procedur nominacyjnych w Polsce".

Tusk o "naprawie" Trybunału Konstytucyjnego: Jest zielone światło

– Spodziewałem się takiego orzeczenia. Mówię o tym bez satysfakcji, bo to jest zawsze bardzo złe dla Polski, kiedy trybunały międzynarodowe mówią, że coś złego stało się w Polsce. Oczywiście wiemy, że to się stało za czasów Kaczyńskiego, Ziobry i Dudy. Wiemy, jakie to jest zło. Myśmy tak samo to definiowali. I wiadomo, że Trybunał Konstytucyjny w Polsce jest wadliwy. Z naszego punktu widzenia on nie może działać, on w ogóle nie funkcjonuje. I ten werdykt, to orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej potwierdza to tylko – skomentował wyrok TSUE premier Donald Tusk podczas oświadczenia dla mediów w Brukseli.

twitter

– Wydaje się, że od tego momentu będziemy mogli starać się naprawiać Trybunał Konstytucyjny poprzez uzupełnianie systematyczne składu. (...) W momencie, kiedy uzyskamy sytuację w Trybunale – w tym nie do końca Trybunale – że będzie można na przykład wybrać zgodnie z regułami, zgodnie z prawem, uczciwie przewodniczącego, będzie można uznać, że ten Trybunał działa prawidłowo – mówił szef rządu.

– Ten proces będzie trwał, ale jest coś więcej niż światełko w tunelu. Powiedziałbym, że jest zielone światło do naprawy Trybunału. Rozmawiałem już o tym z liderami partii koalicyjnych i myślę, że znajdziemy kilka ścieżek, tak aby możliwie szybko Polska odzyskała Trybunał Konstytucyjny zgodny z prawem i mogący w związku z tym orzekać i interpretować konstytucję – dodał.

Czytaj też:

TSUE zdecydował ws. Trybunału Konstytucyjnego. Jest reakcja TKCzytaj też:

"UE właśnie zakazała Polsce powoływania się na Konstytucję". Burza po wyroku TSUE