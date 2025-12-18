WETOKRACJA, czyli Polska w matni wet

Kto sprawi, że „ten drugi” współrządzący Polską polityk nie da rady zrealizować ani jednego swojego pomysłu, przeforsować ani jednej ustawy, którą uważa że powinien dla dobra Polaków przeforsować, powołać na stanowisko ani jednej osoby, którą chciałby powołać? I tak dalej, i tak dalej, bo przecież katalog spraw, w których owi rzekomo WSPÓŁrządzący Polską politycy podkładają sobie dziś nogę ustawicznie się wydłuża, i wydłuża, i wydłuża...

A zatem: kto komu bardziej utrudni albo wręcz uniemożliwi rządzenie Polską – premier Donald Tusk i jego rząd – prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, czy prezydent Nawrocki ze swoim atomowym wetem – premierowi Tuskowi i jego rządowi?