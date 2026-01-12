Nowy sondaż: Tego Polacy oczekują od prezydenta i premiera

Prezydent Karol Nawrocki przyjął w piątek w Pałacu Prezydenckim premiera Donalda Tuska. Rozmawiano m.in. o sytuacji na Ukrainie. – Tutaj zarówno pan premier, jak i pan prezydent mają takie samo zdanie, wyrażane zresztą wielokrotnie publicznie w sprawach dotyczących bezpieczeństwa Rzeczypospolitej – oświadczył rzecznik prasowy prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Jak dodał, spotkanie przebiegło w "konstruktywnej, merytorycznej atmosferze". – Obaj panowie określili swoje zadania w zakresie negocjacji, dyskusji, uczestnictwa w negocjacjach dotyczących pokoju na Ukrainie – poinformował.

– Panowie podkreślili zgodnie, że nic o Ukrainie bez Ukrainy i ten pokój na Ukrainie musi być zawarty na takich warunkach, jakie będą akceptowalne przez Ukrainę, na jakie zgodzi się Ukraina – zaznaczył Leśkiewicz. – Nie podejmowano kwestii dotyczących spraw bieżących, polityki krajowej, skoncentrowano się na rozmowach dotyczących pokoju na Ukrainie – podkreślił.

W sobotę w programie "Fakty po Faktach" na antenie TVN24 rzecznik prezydenta ujawnił kulisy organizacji spotkania w Pałacu Prezydenckim. Jego szczegóły zostały ustalone podczas rozmowy telefonicznej tuż przed sylwestrem. To wtedy premier miał zadzwonić do głowy państwa.

Sondaż. W tej sprawie Polacy są niemal jednomyślni

Z sondażu IBRiS przeprowadzonego na zlecenie "Rzeczpospolitej" wynika, że aż 87,1 proc. Polaków uważa, że prezydent Karol Nawrocki i premier Donald Tusk powinni współpracować w sprawach polityki zagranicznej. 64,3 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi zdecydowanie twierdzącej, zaś 22,8 proc. wskazało opcję "raczej się zgadzam".

Odmienne zdanie prezentuje zaledwie 6,7 proc. badanych. 0,5 proc. zaznaczyło odpowiedź "zdecydowanie nie", a 6,2 proc. – "raczej nie". Opinii w tej kwestii nie ma natomiast 6,2 proc. respondentów.

Sondaż został przeprowadzony przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na próbie 1068 osób metodą CATI (wspomagany komputerowo wywiad telefoniczny).

Czytaj też:

"To nie jest złośliwe". Głos z Pałacu ws. decyzji Nawrockiego