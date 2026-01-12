Specjalny poradnik już trafia do Polaków. "Prosiłbym, żeby sprawdzać swoje skrzynki"

Pod koniec sierpnia wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz zaprezentował "Poradnik bezpieczeństwa". – Nigdy wcześniej nie zebrano w jednym miejscu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących tego, w jaki sposób reagować na sytuacje kryzysowe. Ten poradnik jest elementem budowania społecznej odporności na niebezpieczeństwo – mówił.

– Są w nim zawarte wskazówki, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, takich jak powodzie czy ataki terrorystyczne. Obrona ojczyzny to zadanie dla nas wszystkich – podkreślił szef MON.

"Poradnik bezpieczeństwa" trafia do polskich domów

"Poradnik bezpieczeństwa" trafia już do domów Polaków. Jego dostarczenie powierzono Poczcie Polskiej. Do dokumentu został dołączony list m.in. od ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza, ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego oraz dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Zbigniewa Muszyńskiego.

Poradnik jest dostępny na rządowej stronie internetowej. Jak możemy przeczytać, "w ciągu ostatnich lat zagrożenie wobec Polski znacząco wzrosło. Dezinformacja, cyberataki, zagrożenia hybrydowe, sabotaż czy dywersja są wykorzystywane do destabilizacji państwa. Wojna na Ukrainie także wpływa negatywnie na nasze poczucie bezpieczeństwa".

Tomczyk: Każdy powinien przeczytać

– Do państwa skrzynek pocztowych trafiły już cztery miliony egzemplarzy "Poradnika bezpieczeństwa", który jest wydany przez ministra obrony narodowej i ministra spraw wewnętrznych. Prosiłbym, żeby sprawdzać swoje skrzynki i te najważniejsze informacje oglądać – wskazał w poniedziałkowym programie "Graffiti" na antenie Polsat News wiceszef MON Cezary Tomczyk.

– Każdy powinien przeczytać, porozmawiać ze swoimi dziećmi, porozmawiać ze swoją rodziną – wezwał polityk Koalicji Obywatelskiej.

– Mówię o tym nie bez kozery, dlatego że to w tym studiu pan Mariusz Błaszczak nie wiedział, jak wyglądają główne sygnały alarmowe. Panie Mariuszu, to jest strona 20 "Poradnika bezpieczeństwa" – powiedział wiceminister.

Czytaj też:

Nowy sondaż: Tego Polacy oczekują od prezydenta i premiera