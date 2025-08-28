Rząd opracował specjalny poradnik. Wkrótce otrzyma go każdy dom

Władysław Kosiniak-Kamysz, prezentując "Poradnik bezpieczeństwa", ocenił podczas konferencji prasowej w czwartek, że "to wielki dzień". – Nigdy wcześniej nie zebrano w jednym miejscu wszelkich niezbędnych informacji dotyczących tego, w jaki sposób reagować na sytuacje kryzysowe. Ten poradnik jest elementem budowania społecznej odporności na niebezpieczeństwo – mówił.

"Poradnik bezpieczeństwa" trafi do każdego domu w Polsce

"Poradnik bezpieczeństwa", opracowany przez rząd, ma trafić do wszystkich Polaków. – Są w nim zawarte wskazówki, jak zachować się w sytuacjach kryzysowych, takich jak powodzie czy ataki terrorystyczne. Obrona ojczyzny to zadanie dla nas wszystkich – przekazał szef MON.

Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował, że poradnik "trafi już niedługo do każdego domu, a już dzisiaj jest dostępny na stronach internetowych".

Co znalazło się w poradniku?

Wicepremier i szef MON wyjaśnił, że poradnik zawiera wskazówki, jak zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych. Nie tylko w czasie wojny, klęsk żywiołowych, powodzi, huraganów, pożarów czy zagrożeń terrorystycznych.

Przypomniał powódź z września 2024 roku, gdy – jak mówił – wiele osób nie było przygotowanych na tego typu klęskę żywiołową. – Wtedy część osób odmawiała ewakuacji, nawet jak zbliżał się śmigłowiec z ratownikami i mówił, że trzeba się ewakuować. Dzisiaj robimy to po to, żeby każdy był przygotowany, żeby każdy miał wiedzę, świadomość. Podręcznik jest bardzo fajnie napisany. Prostym językiem, przystępnym, z pięknymi grafikami – mówił szef MON.

Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że "Polska będzie na razie jednym z niewielu państw w Europie, która tak skutecznie przygotowuje się i tak silnie buduje świadomość społeczną".

