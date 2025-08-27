Więcej amerykańskich żołnierzy w Polsce? "Jest taka możliwość"

W środę w programie "Gość Wydarzeń" na antenie Polsat News wicepremier, minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz był pytany o medialne doniesienia dotyczące wycofania części amerykańskich wojsk z Europy.

Zdaniem szefa MON, USA mogą nawet zwiększyć obecność militarną w Polsce. – Jest taka możliwość – stwierdził.

Ilu amerykańskich żołnierzy stacjonuje w Polsce?

– Polska inaczej niż nasi zachodni sąsiedzi podchodzi do obecności wojsk amerykańskich. My doceniamy obecność wojsk amerykańskich i inwestujemy w to nasze pieniądze. W Polsce jest około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. To jest trzeci wynik w Europie. (...) Polska przeznacza 15 tysięcy dolarów na każdego amerykańskiego żołnierza – tłumaczył Kosiniak-Kamysz.

Wicepremier przytoczył słowa sekretarza obrony USA, że "jeżeli ktoś zasługuje na wsparcie Stanów Zjednoczonych, to modelowym przykładem jest Polska".

USA mogą wycofać z Europy nawet 30 proc. swoich wojsk

Pod koniec lipca portal Politico poinformował, że Stany Zjednoczone rozważają znaczną redukcję liczby żołnierzy stacjonujących w Europie, sięgającą nawet 30 proc., co oznacza wycofanie około 20 tysięcy z obecnych 90-100 tysięcy wojskowych. Decyzja miała zostać podjęta w ramach przeglądu rozmieszczenia sił zbrojnych na świecie i zostanie ogłoszona we wrześniu. Głównym powodem wycofania części amerykańskich wojsk z Europy ma być zmiana priorytetów strategicznych USA, skupiająca się na regionie Indo-Pacyfiku, a także presja na ograniczenie wydatków zagranicznych.

Wiceminister obrony narodowej Paweł Zalewski w rozmowie z agencją Reutera przyznał, że w USA toczą się dyskusje dotyczące ograniczenia obecności militarnej na Starym Kontynencie. Jednocześnie zaznaczył, że wszystko wskazuje na to, iż mimo nieuniknionej redukcji, Polska pozostanie strategicznym miejscem obecności amerykańskich żołnierzy.

Czytaj też:

F-35 dla Polski. Waszyngton daje zielone światło na obsługę i szkolenia