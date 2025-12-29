Historyczna inwestycja MON w Tarnowie. Setki milionów na systemy obrony powietrznej

W poniedziałek 29 grudnia w Tarnowie podpisano umowę inwestycyjną, na mocy której spółka zostanie dokapitalizowana kwotą 310 mln zł. O decyzji poinformował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślając, że jest to jeden z kluczowych projektów wzmacniających krajowy przemysł zbrojeniowy i bezpieczeństwo państwa.

"Zakłady wchodzą na wyższy poziom"

"Zakłady Mechaniczne Tarnów dostają mocny impuls" – napisał szef MON w serwisie X. Jak zaznaczył, środki z Funduszu Inwestycji Kapitałowych przełożą się na rozbudowę produkcji, rozwój technologii oraz wzmocnienie zaplecza serwisowo-szkoleniowego. Minister wskazywał, że inwestycja jest elementem szerszej strategii budowy suwerenności technologicznej, wzmacniania krajowych łańcuchów dostaw oraz tworzenia stabilnych miejsc pracy w regionie.

twitter

Podczas uroczystości w Tarnowie Kosiniak-Kamysz podkreślał, że zakłady „wchodzą na nowy, wyższy poziom”. Z producenta broni strzeleckiej i granatników mają stać się wytwórcą kompletnych systemów przeciwdronowych i przeciwlotniczych, czyli elementów obrony powietrznej przeznaczonych nie tylko dla Wojska Polskiego, ale również dla państw sojuszniczych. Oznacza to zasadniczą zmianę roli tarnowskiej spółki – od dostawcy komponentów do integratora i producenta całych systemów bojowych.

Rozbudowa systemu obronności Polski

Jak zapewnia MON, dzięki inwestycji w Tarnowie rozwijana będzie produkcja oraz integracja zestawów obrony powietrznej bardzo krótkiego zasięgu, a także elementów systemów realizowanych w ramach programów Pilica i Narew. Szczególne znaczenie ma obszar obrony antydronowej, który ma stać się jednym z głównych kierunków rozwoju zakładów. W najbliższym czasie planowane jest ogłoszenie kolejnych projektów, w tym umowy dotyczącej narodowego systemu obrony przeciwdronowej, realizowanego z udziałem kilku polskich firm.

twitter

We wpisach w mediach społecznościowych minister wyjaśniał również, że dokapitalizowanie umożliwi wzmocnienie zaplecza badawczo-rozwojowego, prowadzenie testów i wdrożeń nowych rozwiązań oraz rozwój zdolności serwisowych i remontowych. "W praktyce więcej zdolności w kraju to większe bezpieczeństwo, stabilniejsze zamówienia i miejsca pracy w regionie" – podkreślał Kosiniak-Kamysz. Rozbudowa kompetencji serwisowych ma sprawić, że sprzęt szybciej będzie wracał do gotowości, a wojsko w mniejszym stopniu będzie zależne od zagranicznych dostawców.

Czytaj też:

Niespokojna noc nad Polską. Szef MON: Wszystkie prowokacje były pod kontroląCzytaj też:

MON kupiło Hutę Częstochowa. "Strategiczna dla bezpieczeństwa państwa"