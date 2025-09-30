Wojsko szybciej otrzyma broń. Rząd zdecydował

Decyzja w sprawie pozyskania broni dla wojska zapadła podczas wtorkowego posiedzenia Rady Ministrów.

Jak przekazał rzecznik rządu Adam Szłapka, podczas spotkania ministrów z premierem, w toku prac nad projektem zapisu protokolarnego dotyczącego zwiększenia zdolności obronnej państwa, przesądzono o przyspieszeniu procedur pozyskiwania systemów dronowych i antydronowych.

Rzecznik rządu: Trudna sytuacja. MON nie powinno mieć dodatkowych barier

Decyzję podjęto w trakcie prac nad projektem zapisu protokolarnego, dotyczącego zwiększenia zdolności obronnej państwa, w tym przed działaniami hybrydowymi, który został przygotowany przez MON.

– Wszyscy wiemy, jak jest trudna sytuacja. Tutaj Ministerstwo Obrony Narodowej, podejmując decyzję w tych sprawach, nie powinno mieć żadnych dodatkowych barier instytucjonalnych, więc premier Kosiniak-Kamysz i Ministerstwo Obrony Narodowej będą mogli podejmować w tej sprawie decyzje – powiedział Szłapka.

Decyzja zapadła w związku z ostatnimi prowokacjami Federacji Rosyjskiej.

Rosyjskie prowokacje w Europie. Drony w kilku krajach

W nocy z wtorku na środę (9-10 września) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. Na radarach odnotowano przynajmniej 19 dronów.

Bezzałogowce bądź ich szczątki zostały znalezione na terenie pięciu województw w miejscowościach: Czosnówka, Cześniki, Krzywowierzba-Kolonia, Mniszków, Oleśno, Wielki Łan, Wohyń, Wyhalew, Wyryki, Zabłocie-Kolonia, Nowe Miasto nad Pilicą, Bychawka Trzecia, między Rabiany-Sewerynów, Czyżów, Sobótka, Smyków.

Niezidentyfikowane obiekty zauważono również w Danii, Norwegii i Szwecji.

