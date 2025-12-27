Rosyjski atak na Kijów. Zełenski: Tak Putin odpowiada na propozycje pokoju

W kilku dzielnicach miasta doszło do pożarów budynków mieszkalnych, a nad większością regionów Ukrainy ogłoszono alarm lotniczy.

Zełenski: To prawdziwa odpowiedź Rosji na propozycje pokoju

"22 osoby odniosły obrażenia, w tym dwoje dzieci. Dwanaście osób trafiło do szpitala" – przekazał Kliczko. Wcześniej informował o ośmiu rannych. Ukraińskie służby ratunkowe podały, że w wyniku uderzenia drona typu Shahed-131/136 zapalił się 24-kondygnacyjny budynek mieszkalny w dzielnicy Darnica, na lewym brzegu Dniepru. Pożar wybuchł również w bloku mieszkalnym w dzielnicy Dniprowskiej. Na miejscu trwają intensywne działania strażaków i ratowników.

Do nocnego i porannego ataku odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który we wpisie opublikowanym na platformie X poinformował, że od wczorajszej nocy Rosja użyła niemal 500 dronów, głównie typu Shahed, oraz około 40 pocisków rakietowych, w tym hipersonicznych Kindżałów. Jak podkreślił, głównym celem ataku był Kijów, a uderzenia koncentrowały się na infrastrukturze energetycznej oraz obiektach cywilnych.

twitter

Zełenski zaznaczył, że mimo działania obrony powietrznej doszło do trafień. Uszkodzone zostały budynki mieszkalne, a ratownicy poszukują osoby uwięzionej pod gruzami jednego z nich. W części dzielnic stolicy i regionu wystąpiły przerwy w dostawach prądu i ogrzewania. Trwają akcje gaśnicze, a ekipy techniczne rozpoczęły już prace naprawcze w niektórych obiektach energetycznych.

"Rosyjscy przedstawiciele prowadzą długie rozmowy, ale w rzeczywistości kindżały i szahedy mówią za nich"

Prezydent Ukrainy bezpośrednio odniósł się do rozmów o zakończeniu wojny. Zwrócił uwagę, że w ostatnich dniach pojawiały się pytania o odpowiedź Rosji na propozycje pokojowe przedstawiane przez Stany Zjednoczone i społeczność międzynarodową. "Rosyjscy przedstawiciele prowadzą długie rozmowy, ale w rzeczywistości kindżały i szahedy mówią za nich" – napisał na platformie X. Zdaniem Zełenskiego ataki pokazują, że Kreml nie chce zakończenia wojny i stara się wykorzystać każdą okazję do zwiększenia cierpienia Ukrainy oraz presji na inne państwa. Ukraiński przywódca ocenił, że obecna presja międzynarodowa na Moskwę jest wciąż niewystarczająca.

Prezydent wezwał również do dalszego, nieprzerwanego wsparcia militarnego, zwłaszcza w zakresie obrony powietrznej. "Zaopatrzenie w broń musi być wystarczające i terminowe. Nie może być żadnych opóźnień w ochronie życia" – podkreślił, dziękując państwom wspierającym Ukrainę. Zełenski zapowiedział, że Ukraina nie zrezygnuje z wysiłków dyplomatycznych, ale zaznaczył, że dyplomacja nie zadziała bez bezpieczeństwa.

Czytaj też:

Trzy "linie obrony". Wyciekły informacje nt. gwarancji bezpieczeństwa dla UkrainyCzytaj też:

Kolejny sabotaż na kolei? Niepokojący komunikat