MON kupiło Hutę Częstochowa. "Strategiczna dla bezpieczeństwa państwa"

Podjęliśmy decyzję, gdzie po raz pierwszy w historii Ministerstwo Obrony Narodowej korzysta z artykułu 311 prawa upadłościowego i wyraża chęć zakupu strategicznej dla bezpieczeństwa państwa spółki, wytwarzającej unikalne zdolności, szczególnie w produkcji hartowanych blach grubych, jakże potrzebnych w tych niebezpiecznych czasach – powiedział Kosiniak-Kamysz.

– To jest dzień historyczny nie tylko dla bezpieczeństwa Polski, ale też dla łańcucha dostaw produktów strategicznych, dla potrzeb polskiego przemysłu zbrojeniowego, dla rozwoju Częstochowy, makroregionu częstochowskiego i województwa śląskiego oraz dla bezpieczeństwa przemysłu polskiego. To jest niezwykle ważna decyzja dla wszystkich w Polsce – przekonywał szef MON.

twitter

Huta Częstochowa przejęta przez MON

Resort podał w komunikacie, że majątek Huty Częstochowa zostanie przekazany do Agencji Mienia Wojskowego. "Działanie to stanowi kluczowy etap porządkowania sytuacji właścicielskiej zakładu. Kolejnym krokiem w procesie jest planowane wniesienie wykupionego i przekazanego majątku aportem do Huty Częstochowa, która obecnie pozostaje jego dzierżawcą i prowadzi działalność operacyjną" – czytamy.

Spółka działa w ramach Grupy Kapitałowej Węglokoks, odpowiadającej za wznowienie produkcji, bieżące funkcjonowanie zakładu oraz jego dalszy rozwój. "Wykup majątku przez Skarb Państwa oraz dalsze działania z udziałem Agencji Mienia Wojskowego i Grupy Węglokoks wpisują się w proces odbudowy zdolności produkcyjnych Huty Częstochowa i jej długofalowego wykorzystania w strategicznych segmentach gospodarki" – podkreślono.

twitter

Podpisanie dokumentów

Akt notarialny dotyczący nabycia Huty Częstochowa przez Ministerstwo Obrony Narodowej podpisał w poniedziałek (22 grudnia) wiceszef resortu Paweł Bejda.

Równolegle podpisany został list intencyjny pomiędzy Polską Grupą Zbrojeniową, Węglokoksem oraz Hutą Częstochowa, dotyczący współpracy w obszarze wykorzystania potencjału Huty Częstochowa na potrzeby przemysłu obronnego. Porozumienie podpisane zostało przez wiceprezes PGZ Arkadiusza Bąka, prezesa Węglokoksu Tomasza Ślęzaka i prezesa Huty Częstochowa Adriana Sienickiego.

Czytaj też:

Ukraiński oligarcha może przejąć jedną z największych hut w Polsce