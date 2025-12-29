Polska wyprodukuje rakiety. Umowa podpisana

Kontrakt, który został zawarty między Agencją Uzbrojenia a konsorcjum firm składającym się ze spółki joint-venture Hanwha WB Advanced System Sp. z o.o. i Hanwha Aerospace Co. Ltd, obejmuje rakiety precyzyjnego rażenia CGR-080 o zasięgu 80 km. Dostawę pocisków przewidziano na lata 2030-2033.

Jak zaznaczył wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, to już trzecia umowa wykonawcza ws. Homar-K, koreańskich wyrzutni rakiet K239 Chunmo, które są montowane na ciężarówkach Jelcz.

Kosiniak-Kamysz: Wydawało się to niemożliwe

Szef MON podkreślił, iż Polacy współtworzą tego rodzaju sprzęt, co "wydawało się niemożliwe". Kosiniak-Kamysz stwierdził, że "rząd zmienił podejście do przemysłu", traktując priorytetowo zarówno przemysł państwowy, jak i prywatny.

Wicepremier z satysfakcją zaznaczył, iż "transfer technologii, licencja na produkcję, niezależność w produkcji stają się faktem".

– Naszą wspólną ambicją, którą wyraziliśmy w rozmowie z wysokim przedstawicielem prezydenta Republiki Korei jest to, żeby to było centrum sprzedaży na Europę pocisków rakietowych do wyrzutni Chunmoo, które kupują inne państwa – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz.

Historyczna inwestycja MON

Zakłady Mechaniczne "Tarnów" S.A. wchodzą w nową fazę rozwoju i znacząco rozszerzają swój profil działalności.

W poniedziałek 29 grudnia w Tarnowie podpisano umowę inwestycyjną, na mocy której spółka zostanie dokapitalizowana kwotą 310 mln zł. O decyzji poinformował wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz, podkreślając, że jest to jeden z kluczowych projektów wzmacniających krajowy przemysł zbrojeniowy i bezpieczeństwo państwa.

"Zakłady Mechaniczne Tarnów dostają mocny impuls" – napisał szef MON w serwisie X. Jak zaznaczył, środki z Funduszu Inwestycji Kapitałowych przełożą się na rozbudowę produkcji, rozwój technologii oraz wzmocnienie zaplecza serwisowo-szkoleniowego. Minister wskazywał, że inwestycja jest elementem szerszej strategii budowy suwerenności technologicznej, wzmacniania krajowych łańcuchów dostaw oraz tworzenia stabilnych miejsc pracy w regionie.

