F-35 dla Polski. Waszyngton daje zielone światło na obsługę i szkolenia

Za realizację kontraktu odpowiadać będzie General Electric Aerospace, a jego wartość szacowana jest na 1,85 mld dolarów. To kluczowy element przygotowań Polski do pełnego wykorzystania nowoczesnych samolotów bojowych piątej generacji.

F-35 – filar polskich Sił Powietrznych

Polska na mocy umowy podpisanej w 2020 roku ma otrzymać 32 myśliwce F-35A wraz z pakietem szkoleniowym i zapasowymi silnikami, o łącznej wartości ponad 4,5 mld dolarów. Maszyny te mają stać się obok F-16 głównym filarem polskiego lotnictwa wojskowego, znacząco podnosząc zdolności obronne kraju i jego pozycję w strukturach NATO.

Według amerykańskich władz, decyzja o sprzedaży F-35 z pakietem wsparcia logistycznego "wesprze cele polityki zagranicznej i bezpieczeństwa narodowego USA", poprzez wzmocnienie bezpieczeństwa Polski – kluczowego sojusznika w Europie. Departament Stanu podkreśla, że nowy sprzęt zwiększy zdolność Polski do reagowania na obecne i przyszłe zagrożenia, a integracja maszyn z polskimi Siłami Zbrojnymi przebiegnie bez problemów.

Szkolenia i gotowość operacyjna

Obecnie wszystkie polskie F-35 pozostają w USA, gdzie przeszkoleni zostają piloci i technicy. W sumie w Stanach Zjednoczonych przejdzie szkolenie 24 pilotów oraz personel techniczny, którzy następnie będą mogli pełnić rolę instruktorów w Polsce. Pierwszy polski pilot zasiadł za sterami F-35 w lutym 2025 roku, a w maju kolejni dwaj piloci ukończyli wstępny etap szkolenia.

Według zapowiedzi producenta Lockheed Martin, pierwsze F-35A trafią do Polski w 2026 roku, początkowo do bazy w Łasku, a w 2027 roku do Świdwina. Osiągnięcie wstępnej gotowości operacyjnej przewidziano po dostarczeniu ośmiu maszyn oraz przeszkoleniu personelu, natomiast pełna gotowość bojowa ma zostać osiągnięta do 2028 roku.

F-35 to samoloty piątej generacji, wykorzystujące technologie stealth, co znacząco utrudnia ich wykrycie przez radary przeciwnika. Maszyny wyposażone są w zaawansowane sensory i systemy wymiany danych, pozwalające na skuteczną współpracę z jednostkami naziemnymi i systemami obrony przeciwlotniczej, takimi jak Patriot. Samoloty mogą przenosić szeroką gamę uzbrojenia, w tym pociski dalekiego zasięgu AGM-158 JASSM, umożliwiające atakowanie celów oddalonych o setki kilometrów. Polska otrzymała zgodę USA na zakup 821 takich pocisków w marcu 2025 roku.

