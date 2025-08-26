Polskie wojsko rozpoczyna ogromne ćwiczenia. Ważny apel do kierowców i nie tylko

Kolumny będą liczyć nawet 20 pojazdów w rzędzie i będą odpowiednio oznakowane: pojazdy na początku i końcu kolumny będą miały pomarańczowe tablice z piktogramem trzech ciężarówek, a dodatkowo pierwsza w kolumnie będzie oznaczona chorągiewką niebieską, a ostatnia – zieloną. Światła wszystkich pojazdów będą zawsze włączone.

Kierowcy proszeni o zachowanie szczególnej ostrożności

Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych apeluje do kierowców o zachowanie spokoju i ścisłe przestrzeganie zasad ruchu drogowego w pobliżu kolumn. Wojsko przypomina:

nie wjeżdżaj między pojazdy w kolumnie – grozi to poważnym zagrożeniem bezpieczeństwa.

wyprzedzanie jest dozwolone, ale manewr musi być wykonany płynnie i bez przerywania.

stosuj się do poleceń służb zabezpieczających przejazd – Żandarmerii Wojskowej, pododdziałów regulacji ruchu oraz policji.

zachowaj szczególną ostrożność w rejonach, gdzie kolumny wjeżdżają na autostrady, skrzyżowania czy miejsca o ograniczonej widoczności.

Wojsko przypomina także o tym, aby nie należy publikować w intrenecie zdjęć, lokalizacji, godzin przejazdów ani innych danych dotyczących kolumn czy ruchu powietrznego wojskowych statków.

Potężne ćwiczenia w Polsce i za wschodnią granicą

Ćwiczenia "Żelazny Obrońca" określane są jako największe tegoroczne wyzwanie szkoleniowe Wojska Polskiego. Weźmie w nich udział 34 tys. żołnierzy polskich i sojuszniczych, wyposażonych w ponad 600 jednostek sprzętu. Manewry będą prowadzone na poligonach w Orzyszu, Nowej Dębie i Ustce, a także w terenie przygodnym poza poligonami.

Także we wrześniu odbędą się manewry Rosji i Białorusi "Zapad-2025". Zaplanowane w dniach 12-16 września ćwiczenia mają, wedle zapowiedzi, obejmować m.in. kwestie planowania użycia broni jądrowej oraz systemu rakietowego Oresznik. Według litewskiego resortu obrony, w ćwiczeniach weźmie udział około 30 tys. żołnierzy, z czego 6-8 tys. na terytorium Białorusi, kilka tysięcy w obwodzie królewieckim, a pozostali w jednostkach zlokalizowanych w głębi Rosji.

Czytaj też:

Żołnierz ranny na granicy Polski z Białorusią. Nowe informacjeCzytaj też:

Polscy żołnierze nie będą walczyć na Ukrainie. Premier wskazał dwa inne zadania