Żołnierza ranny na granicy Polski z Białorusią. Nowe informacje

Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych poinformowało, że do zdarzenia doszło około godziny 20:00 w pobliżu miejscowości Czeremcha w woj. podlaskim. "W trakcie udaremniania nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę agresywnych migrantów żołnierz Zgrupowania Zadaniowego Podlasie odniósł obrażenia. Podczas użycia środków przymusu bezpośredniego doznał urazu lewej ręki" – czytamy.

Radio RMF FM poinformowało, że w rękach żołnierza wybuchł granat hukowy.

Żołnierzowi udzielono na miejscu pierwszej pomocy przedmedycznej. Wojskowy został przetransportowany do szpitala w Białymstoku, gdzie udzielono mu specjalistycznej pomocy. Stan żołnierza jest stabilny.

Sprawę wyjaśnia Żandarmeria Wojskowa.

Nadal niebezpiecznie na granicy polsko-białoruskiej

W poniedziałek w siedzibie MSWiA odbyła się odprawa ministra spraw wewnętrznych i administracji Marcina Kierwińskiego z szefami służb oraz wojewodami na temat sytuacji na granicach. Marcin Kierwiński stwierdził, że im granica polsko-litewska jest szczelniejsza, tym bardziej służby Łukaszenki zwiększają presję na odcinku granicy polsko-białoruskiej. – Łukaszenka i służby rosyjskie, widząc, że powoli domykamy systemy przerzutu migrantów do Unii Europejskiej, dzięki kontrolom na granicy polsko-litewskiej i polsko-niemieckiej, wracają do tego pierwotnego szlaku – powiedział.

Szef Straży Granicznej gen. dyw. Robert Bagan poinformował podczas odprawy, że na granicy polsko-białoruskiej 22 sierpnia zanotowano 257 usiłowań przekroczenia granicy, 23 sierpnia – 219 usiłowań przekroczenia granicy, a 24 sierpnia – 341 usiłowań przekroczenia granicy. – Cały czas spotykamy się z agresją ze strony migrantów. Oczywiście ta agresja jest inspirowana przez służby białoruskie – tłumaczył szef Straży Granicznej. Dodał, że w tym roku takich usiłowań zanotowano już ponad 23 tys. W całym ubiegłym roku było to 30 475 usiłowań przekroczenia granicy.