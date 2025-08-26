Niespokojnie na granicy. Żołnierz raniony przez agresywnych migrantów

W komunikacie Dowództwa podano, że do zdarzenia doszło w poniedziałek, nieopodal miejscowości Czeremcha w powiecie hajnowskim. "25 sierpnia 2025 r. około godziny 20.00 w pobliżu miejscowości Czeremcha w trakcie udaremniania nielegalnego przekroczenia granicy przez grupę agresywnych migrantów żołnierz Zgrupowania Zadaniowego Podlasie odniósł obrażenia. Podczas użycia środków przymusu bezpośredniego doznał urazu lewej ręki" – przekazano.

"Na miejscu zdarzenia żołnierzowi udzielono pierwszej pomocy przedmedycznej. Następnie niezwłocznie został przetransportowany do szpitala w Białymstoku gdzie została mu udzielona specjalistyczna pomoc medyczna. Stan żołnierza jest stabilny, brak zagrożenia życia. Na miejscu zdarzenia czynności wyjaśniające prowadzi Żandarmeria Wojskowa" – informuje Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Niespokojnie na granicy z Białorusią

Cały czas trwa napór nielegalnych migrantów na granicę polsko-białoruską. W połowie sierpnia Straż Graniczna informowała o kolejnych incydentach. Funkcjonariusze zostali zaatakowani kamieniami, a 20 migrantów próbowało przedostać się do Polski pontonem przez Kanał Augustowski. W komunikacie SG czytamy: "13 sierpnia na granicy z Białorusią odnotowano blisko 150 prób nielegalnego przedostania się do Polski. Za pomocnictwo zatrzymano 3 osoby. W stronę polskich patroli rzucano kamieniami".

W ostatnich tygodniach migranci podejmują coraz odważniejsze próby przedostania się na teren naszego kraju. W rejonie Michałowa grupa ponad 20 osób wykonała podkop pod techniczną zaporą graniczną. Funkcjonariusze zatrzymali 20 osób, z czego 18 na miejscu, a dwie po intensywnych czynnościach operacyjnych. Z kolei w rejonie Narewki agresywna grupa migrantów atakowała funkcjonariuszy kamieniami, petardami i butelkami z nieznaną cieczą, a na trasie patroli znaleziono pocięty drut kolczasty, który uszkodził pojazd SG.

