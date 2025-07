Wykopali tunel, aby dostać się do Polski. Incydent na granicy z Białorusią

Na polsko-białoruskiej granicy doszło do kolejnej poważnej prowokacji. Grupa ponad 20 migrantów z Afganistanu wykonała podkop pod techniczną zaporą graniczną w rejonie Michałowa, próbując nielegalnie dostać się na terytorium Polski.

Coraz odważniejsze pomysły migrantów

Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie Straży Granicznej, funkcjonariusze patrolujący granicę zareagowali błyskawicznie. Zatrzymano w sumie 20 osób, z czego 18 na miejscu a dwie po podjęciu intensywnych czynności operacyjnych. Jak informuje Podlaski Oddział SG, tylko w ciągu jednej doby – 9 lipca – odnotowano ponad 100 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.

Do szczególnie niebezpiecznej sytuacji doszło w rejonie Narewki, gdzie agresywna grupa migrantów zaatakowała polskie służby. W kierunku funkcjonariuszy rzucano kamieniami, petardami i butelkami z nieznaną cieczą. Na trasie patroli umieszczono również pocięty drut kolczasty, co doprowadziło do uszkodzenia pojazdu Straży Granicznej.

Europa szykuje zmiany

W związku ze wzmożonym napływem migrantów na teren Europy, niektóre państwa rozważają zmianę obowiązujących przepisów azylowych. Od kilku dni z ogromnym naporem cudzoziemców zmagają się greckie wyspy, do których tylko w ciągu ostatnich kilku dni przypłynęło kilka tysięcy migrantów, głównie z Somalii, Sudanu, Egiptu i Maroka.

Władze Grecji już dzisiaj rozlokowują przybyszy z wysp na kontynent oraz rozważają zawieszenie na okres trzech miesięcy procedury przyznawania azylu migrantom przybywającym drogą morską z Afryki Północnej. Głosowanie nad nowymi przepisami ma odbyć się w 10 lipca w parlamencie w trybie pilnym, a ich przyjęcie umożliwiłoby m. in. szybką deportację migrantów bez konieczności uprzedniej identyfikacji.

