"Zazdrości nam cały świat". KO publikuje nowy spot

W środę na oficjalnym profilu Koalicji Obywatelskiej się nowy spot. Jest on swoistym podsumowaniem minionego roku. Zdaniem partii rządzącej, mamy powody do dumy. W klipie wymienione zostały m.in. osiągnięcia gospodarcze oraz te związane z bezpieczeństwem.

Nowy spot Koalicji Obywatelskiej. "Bądźmy dumni z Polski, bo mamy ku temu powody"

– Rozpoczęliśmy rok 2026. Rok przełomowy, w który możemy wchodzić bez kompleksów, a z dumą. Z dumą z naszej Polski – tymi słowami rozpoczyna się nowy spot Koalicji Obywatelskiej. Dalej lektor wskazuje, że jesteśmy obecnie 20. gospodarką świata. – Mamy najniższą inflację w Unii Europejskiej. Jesteśmy drugim krajem w Europie z najniższym bezrobociem i najwyższym wzrostem gospodarczym – wymienia.

W spocie wspomniano również o publikacji magazynu Forbes, który uznał Warszawę za najatrakcyjniejsze miasto do odwiedzenia w 2026 roku.

– Sprawiliśmy, że wschodnia granica jest szczelna i bezpieczna. Liczba migrantów przekraczających naszą granicę spadła o ponad 90 proc. Planujemy wydać w tym roku 200 miliardów na obronność, co będzie stanowiło 4,8 proc. PKB – słyszymy.

Spot kończy się słowami: "Zazdrości nam cały świat. Bądźmy dumni z Polski, bo mamy ku temu powody".

Podobna treść, inny adresat

Warto zauważyć, że najnowszy spot KO ma analogiczną treść do życzeń noworocznych złożonych przez premiera Donalda Tuska Europie i Europejczykom. W nagraniu opublikowanym 1 stycznia szef rządu chwalił się tymi samymi osiągnięciami i podkreślał, że patrząc wstecz na rok 2025, jest bardzo dumny ze swojego kraju.

– Tak, mam wszelkie powody do dumy z Polski. A moje najlepsze noworoczne życzenia dla Europy i Europejczyków brzmią: bądźcie jak Polska – energiczni, odważni i bezpieczni. Powodzenia – mówi na zakończenie Tusk.

