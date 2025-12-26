Ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego Taras Żowtenko w rozmowie z kanałem Kyiv24, cytowany przez agencję Unian, ocenił, że Rosja może dążyć do stworzenia korytarza lądowego do obwodu królewieckiego, który znajduje się między Litwą a Polską. Nie chodzi jednak o typowe zajęcie terytorium któregoś z krajów, ale o utworzenie – jak zaznaczył – „punktów kontrolnych”.

Ocenił, że Kreml może to tłumaczyć obroną przed rzekomą groźbą zablokowania obwodu kaliningradzkiego przez NATO. Taras Żowtenko stwierdził, że obecnie rosyjska propaganda dużo miejsca i czasu poświęca temu wątkowi. Przypomniał przy tym, że sam Władimir Putin mówił o tym, że jeśli Rosja doświadczy blokady Królewca, będzie to oznaczać początek wielkiej wojny dla Europy.

– Rosjanie mają gotowy pretekst. Wtedy po prostu wypuszczą Łukaszenkę, a on pokaże kierunki, z których przygotowywano blokadę obwodu – powiedział ekspert.

Taras Żowtenko to analityk ds. obronności w Fundacji Inicjatyw Demokratycznych im. Ilka Kuczeriwa, ukraińskim think tanku z siedzibą w Kijowie. Zajmuje się bezpieczeństwem międzynarodowym. Wcześniej był profesorem nadzwyczajnym na Akademii Ostrogskiej i Ukraińskim Uniwersytecie Katolickim, gdzie prowadził zajęcia z bezpieczeństwa międzynarodowego, wojny hybrydowej oraz polityki wojskowej.

Putin został zapytany o obwód królewiecki

19 grudnia Władimira Putina zapytano o potencjalną reakcję Rosji w razie ewentualnej blokady obwodu królewieckiego. Przywódca Rosji wyraził nadzieję, że do tego nie dojdzie. Zagroził przy tym, że „działania podobnego rodzaju doprowadzą do niespotykanej do tego momentu eskalacji konfliktu”, rozszerzą go „aż do konfliktu zbrojnego na dużą skalę”. – Jeśli będzie się tworzyć dla nas zagrożenia podobnego rodzaju, to będziemy eliminować te zagrożenia – powiedział.

