Niemieckie porty morskie chcą miliardów na obronę. "Przygotowania na wypadek konfliktu"

Według Stowarzyszenia Centralnego Związku Niemieckich Operatorów Portów Morskich (ZDS), porty pełnią kluczową rolę w logistyce wojskowej i w przypadku konfliktu stanowią pierwszą linię potencjalnego ataku.

Strategiczne znaczenie

Jako centra logistyczne, porty morskie mają strategiczne znaczenie dla rozmieszczenia wojsk – podkreśla ZDS w piśmie do ministra obrony Borisa Pistoriusa. Organizacja reprezentuje ponad 150 firm działających w sektorze portowym i wskazuje, że dotychczasowe finansowanie federalne jest niewystarczające, aby zapewnić bezpieczeństwo i gotowość operacyjną.

Proponowane inwestycje mają obejmować modernizację nabrzeży, infrastruktury kolejowej, systemów ochrony fizycznej oraz zabezpieczenia przed cyberzagrożeniami. ZDS szacuje, że całkowite potrzeby inwestycyjne niemieckich portów morskich wynoszą około 15 mld euro. W tym roku niemiecki budżet obronny wzrośnie o 10 mld euro, do 62,4 mld euro, a dodatkowe 24 mld pochodzą z tzw. funduszu specjalnego, co może umożliwić realizację części projektów portów.

ZDS podkreśla, że przygotowanie portów do ewentualnych zagrożeń obronnych jest obowiązkiem państwa, choć nikt nie zakłada, że rzeczywisty konflikt wybuchnie. Organizacja wskazuje jednak na konieczność planowania działań prewencyjnych, aby w razie kryzysu porty mogły pełnić swoją strategiczną rolę w transporcie wojsk Bundeswehry i sił NATO.

Jeszcze nie tak dawno blokowali polski port w Świnoujściu

Kilka tygodni temu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargi organizacji ekologicznych, w tym niemieckiej grupy Bürgerinitiative Lebensraum Vorpommern z wyspy Uznam, które od miesięcy próbowały zablokować budowę głębokowodnego terminala kontenerowego w Świnoujściu. Niemieckie organizacje, wspierane przez polskie stowarzyszenie Zielone Wyspy Świnoujście, argumentowały swoje działania obawami o wpływ inwestycji na środowisko naturalne.

Decyzja sądu jest kluczowa, ponieważ terminal kontenerowy w Świnoujściu to jedna z największych i najbardziej strategicznych inwestycji dla polskiej gospodarki morskiej. Budowę prowadzi Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury. Terminal, powstający jako tzw. port zewnętrzny, ma zostać ukończony do 2029 roku i znacząco zwiększyć potencjał przeładunkowy polskich portów, wzmacniając ich pozycję w regionie Morza Bałtyckiego.

Choć wcześniejsze decyzje sądu czasowo wstrzymały możliwość aktywnego prowadzenia robót budowlanych, prace przygotowawcze i projektowe cały czas trwają. Strona polska nie wyklucza jednak, że niemieckie organizacje będą odwoływać się od wyroku do wyższych instancji, co może wydłużyć proces realizacji inwestycji.

