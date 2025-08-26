Wielki sukces portu w Gdańsku. Wyprzedził gigantów

Eurostat opublikował najnowsze dane o tzw. żegludze bliskiego zasięgu w europejskich portach. Z raportu wynika, że w 2023 r. łączna masa towarów przetransportowanych do i z głównych portów w krajach członkowskich Unii Europejskiej wyniosła 1,6 mld ton, co stanowiło spadek o 5,4 proc. w porównaniu z 2022 r.

Na trzecim miejscu w rankingu pod względem ogólnego tonażu przeładowywanych dóbr (z wyłączeniem handlu transoceanicznego) znalazł się port morski w Gdańsku. Wynik na poziomie 61 mln ton pozwolił wyprzedzić takie europejskie potęgi, jak porty w: Hamburgu, Kłajpedzie, Göteborgu, Dubinie oraz Barcelonie. Większym przeładunkiem niż gdański port mogą się pochwalić jedynie Rotterdam (159 mln ton; 9,9 proc. całkowitej wielkości przewozów w UE) oraz Antwerpia-Brugia (119 mln ton).

Żegluga morska bliskiego zasięgu (Short Sea Shipping; SSS) to morski transport towarów na krótkich dystansach między portami, głównie na obszarze Europy lub w regionach przylegających do Europy. Jest to promowana przez Unię Europejską alternatywa dla transportu drogowego, która ma na celu zmniejszenie zatłoczenia dróg, redukcję kosztów przewozu i ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko.

Port morski w Gdańsku

Port Gdańsk ze względu na swoją powierzchnię oraz zróżnicowanie terenu został podzielony na dwa obszary. Pierwszy z nich to port wewnętrzny ciągnący się wzdłuż Martwej Wisły oraz kanału portowego. Drugi to port zewnętrzny, który mieści się bezpośrednio na wodach Zatoki Gdańskiej.

Na korzyść gdańskiego portu wpływa jego położenie. W części zewnętrznej zlokalizowane są terminale głębokowodne, przy których mogą być przyjmowane i obsługiwane największe statki, jakie przepłyną przez cieśniny duńskie. Ich długość może wynosić do 400 metrów, a maksymalne zanurzenie do 15 metrów. Najwięcej zawinięć jest obsługiwanych w ramach jednorazowych wejść, tzw. czarterowych. Regularne linie żeglugowe obejmują państwa regionu bałtyckiego i Morza Północnego. Siatką połączeń są objęte także: Ameryka Północna, Południowa i Środkowa oraz kraje azjatyckie. W przewozach regularnych dominują ładunki kontenerowe.

Rozbudowa portu to "megalomania"?

W 2017 r. rząd PiS dał zielone światło budowie Portu Centralnego w Gdańsku. Politycy ówczesnej opozycji oraz sprzyjające im media twierdziły, że rozbudowa portu będzie nieopłacalna, a proponowana przez Zjednoczoną Prawicę forma rozwoju to "megalomania".

"Jeszcze parę lat temu mieliśmy takie kwiatki" – zwrócił uwagę na platformie X Adam Czarnecki, analityk, działacz społeczny i inicjator akcji #StoimyDlaCPK. Przypomniał artykuł "Gazety Wyborczej" z listopada 2017 r. "Rząd PiS mówi »tak« budowie Portu Centralnego w Gdańsku. »To megalomania rządu«" – mogliśmy wówczas przeczytać.

