Świat

Putin podpisał ważny dekret. Chodzi o pobór do wojska

Dodano: 
Władimir Putin
Władimir Putin Źródło: PAP/EPA / Mikhail Metzel
Władimir Putin podpisał dekret wprowadzający od 2026 roku całoroczny pobór do obowiązkowej służby wojskowej. Plany zakładają powołanie 261 tys. osób.

Zgodnie z dekretem, Rosja planuje powołać do wojska 261 tys. osób w 2026 roku. Obowiązkiem wojskowym zostaną objęci obywatele rosyjscy w wieku od 18 do 30 lat, którzy nie są w rezerwie.

Dekret stanowi, że po wprowadzeniu zmian w przepisach, procedury poborowe będą prowadzone przez cały rok kalendarzowy. W tym okresie będą przeprowadzane badania lekarskie, badania psychologiczne i posiedzenia komisji poborowych.

Wysyłanie poborowych do miejsc odbywania służby wojskowej będzie się nadal odbywać dwa razy w roku, tak jak dotychczas: od 1 kwietnia do 15 lipca i od 1 października do 31 grudnia.

Dekret przewiduje również możliwość zwolnienia ze służby wojskowej poborowych, których okres obowiązkowej służby wojskowej upłynął.

Decyzje rosyjskiej Dumy Państwowej

28 października rosyjska Duma Państwowa przyjęła w trzecim i ostatnim czytaniu ustawę, która zezwala na odbywanie obowiązkowej służby wojskowej przez cały rok kalendarzowy – od 1 stycznia do 31 grudnia.

We wrześniu Duma Państwowa zatwierdziła w pierwszym czytaniu projekt ustawy wprowadzającej całoroczny pobór do wojska – od 1 stycznia do 31 grudnia.

W 2023 roku Duma Państwowa podniosła wiek poboru mężczyzn do 30 lat, zabroniła osobom powołanym opuszczać kraj i dziesięciokrotnie zwiększyła grzywnę za niestawienie się w komisji poborowej.

Źródło: DoRzeczy.pl / pravda.com.ua
