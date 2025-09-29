Pierwsza taka sytuacja w Rosji od 9 lat. Putin podjął decyzję
Pierwsza taka sytuacja w Rosji od 9 lat. Putin podjął decyzję

Władimir Putin, prezydent Rosji
Władimir Putin, prezydent Rosji Źródło: Wikimedia Commons
135 tys. Rosjan, najwięcej od 9 lat, zostanie wkrótce powołanych do wojska. Dekret w tej sprawie podpisał prezydent Rosji Władimir Putin.

Zgodnie z dokumentem opublikowanym w poniedziałek (29 września), jesienny pobór do wojska potrwa od 1 października do 31 grudnia br. i obejmie 135 tys. mężczyzn w wieku od 18 do 30 lat – o 2 tys. więcej niż jesienią ubiegłego roku. Wiosną do odbycia służby wojskowej skierowano 160 tys. osób – najwięcej od 14 lat.

Ostatni raz większą liczbę poborowych odnotowano w 2011 r., kiedy Ministerstwo Obrony powołało 203 tys. rekrutów. Już jesienią tego samego roku do wojska wcielono zaledwie 135 tys. osób.

Od 2012 r. liczba poborów wiosennych i jesiennych nie przekroczyła 155,5 tys. Dla porównania, wiosną 2021 r. do wojska skierowano 134 650 osób, a jesienią tego samego roku – 127 500.

W pierwszym roku wojny z Ukrainą wiosną wysłano do służby 134 500 mężczyzn, a jesienią – 120 000. Natomiast w 2023 r. wiosną powołano do służby 147 000 żołnierzy, a jesienią – 130 000. W 2024 r. ta dynamika się utrzymała: pobór wiosenny wyniósł 150 000 osób, natomiast pobór jesienny – 133 000.

Rosyjski poborowy. Zdj. ilustracyjne

Pobór do wojska w Rosji

W zeszłym tygodniu władze w Moskwie ponownie obiecały nie wysyłać poborowych na wojnę z Ukrainą, czyli w rejon "specjalnej operacji wojskowej", jak Kreml nazywa inwazję na sąsiada.

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, co najmniej jedna trzecia nowych rekrutów zostanie wysłana do jednostek szkoleniowych i baz wojskowych, gdzie nauczą się obsługiwać nowoczesny sprzęt wojskowy i zdobędą specjalistyczne doświadczenie.

Od przyszłego roku pobór do wojska w Rosji może stać się całoroczny. Projekt ustawy w tej sprawie wpłynął w lipcu do Dumy Państwowej, czyli niższej izby parlamentu FR.

Duma Państwowa Federacji Rosyjskiej, zdjęcie ilustracyjne

Putin ujawnia liczbę żołnierzy walczących na Ukrainie

18 września Władimir Putin poinformował, że na froncie wojny z Ukrainą działa obecnie ponad 700 tys. rosyjskich żołnierzy.

W ubiegłym roku Putin zwiększył liczebność armii rosyjskiej do 2 mln 389 tys. ludzi, z czego 1,5 mln to żołnierze, co stawia Siły Zbrojne FR na drugim miejscu na świecie pod tym względem, po Chinach.

W styczniu 2023 r. wywiad wojskowy Ukrainy (HUR) informował, że Rosja zmierza do stworzenia armii liczącej 2 mln żołnierzy.

Opracował: Damian Cygan
Źródło: DoRzeczy.pl
