Pierwsza taka sytuacja w Rosji od 9 lat. Putin podjął decyzję

Zgodnie z dokumentem opublikowanym w poniedziałek (29 września), jesienny pobór do wojska potrwa od 1 października do 31 grudnia br. i obejmie 135 tys. mężczyzn w wieku od 18 do 30 lat – o 2 tys. więcej niż jesienią ubiegłego roku. Wiosną do odbycia służby wojskowej skierowano 160 tys. osób – najwięcej od 14 lat.

Ostatni raz większą liczbę poborowych odnotowano w 2011 r., kiedy Ministerstwo Obrony powołało 203 tys. rekrutów. Już jesienią tego samego roku do wojska wcielono zaledwie 135 tys. osób.

Od 2012 r. liczba poborów wiosennych i jesiennych nie przekroczyła 155,5 tys. Dla porównania, wiosną 2021 r. do wojska skierowano 134 650 osób, a jesienią tego samego roku – 127 500.

W pierwszym roku wojny z Ukrainą wiosną wysłano do służby 134 500 mężczyzn, a jesienią – 120 000. Natomiast w 2023 r. wiosną powołano do służby 147 000 żołnierzy, a jesienią – 130 000. W 2024 r. ta dynamika się utrzymała: pobór wiosenny wyniósł 150 000 osób, natomiast pobór jesienny – 133 000.

Pobór do wojska w Rosji

W zeszłym tygodniu władze w Moskwie ponownie obiecały nie wysyłać poborowych na wojnę z Ukrainą, czyli w rejon "specjalnej operacji wojskowej", jak Kreml nazywa inwazję na sąsiada.

Według Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Federacji Rosyjskiej, co najmniej jedna trzecia nowych rekrutów zostanie wysłana do jednostek szkoleniowych i baz wojskowych, gdzie nauczą się obsługiwać nowoczesny sprzęt wojskowy i zdobędą specjalistyczne doświadczenie.

Od przyszłego roku pobór do wojska w Rosji może stać się całoroczny. Projekt ustawy w tej sprawie wpłynął w lipcu do Dumy Państwowej, czyli niższej izby parlamentu FR.

Putin ujawnia liczbę żołnierzy walczących na Ukrainie

18 września Władimir Putin poinformował, że na froncie wojny z Ukrainą działa obecnie ponad 700 tys. rosyjskich żołnierzy.

W ubiegłym roku Putin zwiększył liczebność armii rosyjskiej do 2 mln 389 tys. ludzi, z czego 1,5 mln to żołnierze, co stawia Siły Zbrojne FR na drugim miejscu na świecie pod tym względem, po Chinach.

W styczniu 2023 r. wywiad wojskowy Ukrainy (HUR) informował, że Rosja zmierza do stworzenia armii liczącej 2 mln żołnierzy.

