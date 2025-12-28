Ważna zmiana dla milionów Polaków. Wchodzi w życie od 1 stycznia

Zmiany w Kodeksie pracy zostały przegłosowane przez Sejm w połowie września. Dzięki nim do stażu pracy będzie możliwe wliczanie okresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz zatrudnienia w oparciu o umowę zlecenie, umowę agencyjną, współpracy z osobą wykonującą umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług lub umowę agencyjną, pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej oraz pozostawania członkiem spółdzielni kółek rolniczych.

To zmiana od lat postulowana m.in. przez związki zawodowe. Projekt ustawy w tej sprawie powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Okresy te będą potwierdzane specjalnym zaświadczeniem wydawanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wniosek o wydanie takiego dokumentu będzie można złożyć za pomocą internetowego formularza na platformie eZUS. Zaświadczenie zostanie wydane w formie elektronicznej.

W przypadku braku możliwości wydania zaświadczenia, pracownik będzie mógł potwierdzić fakt zatrudnienia przedstawiając własne dokumenty (np. umowy zlecenia).

Przypomnijmy, że umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, w której jedna strona (zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonania określonej czynności na rzecz drugiej strony (zleceniodawcy). Jest to forma współpracy, która nie wiąże się z nawiązaniem stosunku pracy. Zleceniobiorca nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy i nie przysługują mu prawa wynikające z tego kodeksu, chyba że umowa tak stanowi.

Bezrobocie w Polsce

"W końcu listopada br. w urzędach pracy zarejestrowanych było 873,6 tys. bezrobotnych, tj. o 0,7 proc. więcej niż w październiku br. oraz o 12,8 proc. więcej niż w listopadzie ub. Roku" – napisał także Główny Urząd Statystyczny.

Jak wcześniej poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, według jego szacunków stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,7 proc. na koniec listopada 2025 r. (wobec 5,6 proc. miesiąc wcześniej).

W tegorocznej ustawie budżetowej zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 4,9 proc. na koniec 2025 r. i 4,8 proc. na koniec 2026 r.

