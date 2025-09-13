Rewolucyjne zmiany w Kodeksie pracy. Sejm niemal jednomyślny

Sejm uchwalił nowelizację Kodeksu pracy, która zakłada, że do stażu pracy będą wliczały się okresy prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na podstawie umów zleceń. Obecnie uwzględniany jest tylko okres przepracowany na umowie o pracę.

To zmiana od lat postulowana m.in. przez związki zawodowe. Projekt ustawy w tej sprawie powstał w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Za nowelizacją Kodeksu pracy głosowało 428 posłów, przeciw było trzech, nikt nie wstrzymał się od głosu. Teraz ustawa trafi do Senatu. Wcześniej posłowie zagłosowali za przyjęciem pięciu poprawek do projektu, zgłoszonych przez klub Lewicy. Cztery z nich miały charakter doprecyzowujący, a jedna – legislacyjny. Zgodnie z treścią poprawki o charakterze legislacyjnym, do okresu zatrudnienia wliczać się będzie również okres sprawowania przez osobę współpracującą osobistej opieki nad dzieckiem, za który zostały opłacone składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.

Rewolucyjne zmiany dla milionów Polaków

Zgodnie z ustawą, do stażu pracy wliczać będą się:

okresy prowadzenia pozarolniczej działalności oraz współpracy z osobą prowadzącą działalność,

okres zawieszenia działalności gospodarczej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem,

okresy wykonywania umowy zlecenia,

świadczenia usług, umowy agencyjnej oraz okres pozostawania osobą współpracującą,

okres pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych,

udokumentowany, przebyty za granicą okres wykonywania innej niż zatrudnienie pracy zarobkowej.

Okresy te będą potwierdzane specjalnym zaświadczeniem wydawanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli z jakiegoś powodu ZUS nie będzie w stanie wydać takiego zaświadczenia (np. bo przepracowany okres był dawno temu), pracownik będzie miał możliwość udowodnienia stażu własnymi dokumentami. Nowe przepisy ustawy będą obowiązywały od 1 stycznia 2026 r. – dla pracodawców z sektora finansów publicznych lub pierwszego dnia miesiąca po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia ustawy – dla pracodawców spoza sektora publicznego.

Czytaj też:

Jak otrzymać wyższą emeryturę? ZUS podpowiada