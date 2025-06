Rewolucyjne zmiany ws. naliczania stażu pracy. Rząd przyjął projekt

Zgodnie z propozycją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej okresy prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej oraz wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia będą wliczały się do stażu pracy. Do tej pory liczyły się tylko lata przepracowane "na etacie". To ważna zmiana dla milionów pracowników w Polsce. Obecnie osoba pracująca przez kilka lub kilkanaście lat wyłącznie na umowie zleceniu ma w świetle prawa niższy staż pracy, niż osoba zatrudniona na etacie np. od roku.

Umowa zlecenie to umowa cywilnoprawna, w której jedna strona (zleceniobiorca) zobowiązuje się do wykonania określonej czynności na rzecz drugiej strony (zleceniodawcy). Jest to forma współpracy, która nie wiąże się z nawiązaniem stosunku pracy. Zleceniobiorca nie jest pracownikiem w rozumieniu Kodeksu pracy i nie przysługują mu prawa wynikające z tego kodeksu, chyba że umowa tak stanowi.

Staż pracy. Rewolucyjna zmiana

– Rada Ministrów przyjęła projekt wliczający do stażu pracy m.in. umowy cywilnoprawne – poinformował rzecznik rządu Adam Szłapka po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów. Zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2026 r.

Do okresu zatrudnienia wliczane będą okresy: prowadzenia przez osobę fizyczną pozarolniczej działalności; pozostawania osobą współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność; wykonywania umowy zlecenia lub o świadczenie usług; wykonywania umowy agencyjnej; pozostawania osobą współpracującą z ww. osobami; pozostawania członkiem rolniczej spółdzielni produkcyjnej i spółdzielni kółek rolniczych; wykonywania pracy zarobkowej za granicą (innej niż zatrudnienie); zawieszenia działalności gospodarczej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, za który zostały opłacone składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

