Ta formacja poszukuje pracowników. Atrakcyjne zarobki

Zadaniem SOK jest dbanie o bezpieczeństwo na dworcach i w pociągach. Obecnie w formacji służy 2860 funkcjonariuszy. Straż zwraca uwagę na stabilną formę zatrudnienia w jej szeregach. SOK potrzebuje zarówno funkcjonariuszy liniowych, jak i pracowników administracyjnych.

Tyle zarabiają funkcjonariusze SOK

Wakaty są uzupełniane na bieżąco, a osoby zainteresowane pracą mogą zgłaszać się przez cały rok. Jak podaje "Fakt", początkujący funkcjonariusz Straży Ochrony Kolei może liczyć na zarobki w wysokości od 5 tys. do 6,5 tys. zł brutto miesięcznie. Takie stawki obowiązują jednak na początku służby.

"Średnie wynagrodzenie brutto funkcjonariusza liniowego, już z dodatkami, wynosi 7996,46 zł. W praktyce oznacza to, że przy pełnym pakiecie dodatków pensja może zbliżać się do 8 tys. zł miesięcznie, a w niektórych przypadkach nawet ją przekraczać" – podaje rmf24.pl.

Ponadto, pracownicy SOK mogą liczyć na rozmaite dodatki, takie jak: premia uznaniowa, premia godzinowa, premia za dodatkowe czynności (np. przewodnik psa służbowego, kierowca, zastępstwo przełożonego), dodatek za pracę w nocy, dodatek za pracę w święta, dodatek za warunki niebezpieczne i uciążliwe, dodatek stażowy, deputat węglowy, wynagrodzenie za nadgodziny, nagroda jubileuszowa.

Jako element wpływający na atrakcyjność zatrudnienia wskazuje się benefity pozapłacowe, wśród których wymienia się: ulgi na przejazdy kolejowe, dodatkowy urlop wypoczynkowy, pakiet socjalny obejmujący wczasy, dofinansowanie wycieczek i wakacji, wsparcie przy zakupie biletów na wydarzenia kulturalne i sportowe.

To właśnie stabilność zatrudnienia i wspomniane świadczenia są kluczowymi argumentami za wyborem pracy w Straży Ochrony Kolei.

Problemy polskich pracowników

W Polsce ogromna liczbę przedsiębiorstw stanowią mikrofirmy. Płace w najmniejszych firmach coraz mocniej zbliżają się do minimalnego wynagrodzenia.

Jak wskazuje businessinsider.com.pl, płace w mikrofirmach są najniższe w gospodarce. Dla porównania, są "dużo niższe niż w większych przedsiębiorstwach oraz niższe niż w budżetówce". Serwis podkreśla, że ich pozycja w hierarchii w 2024 r. się nie zmieniła, a wręcz uległa relatywnemu pogorszeniu.

Zgodnie z danymi GUS, przeciętne wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w mikrofirmach wynosiło w ubiegłym roku 5264 zł miesięcznie brutto, co oznacza wzrost o 9,9 proc. rok do roku, czyli o 473 zł.

Czytaj też:

Ważna zmiana dla portfeli Polaków. Nowe dane GUS potwierdzają trendCzytaj też:

Rewolucja w umowach zlecenie. Pensje polecą w dół?