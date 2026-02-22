W dawnej Polsce ściśle i wręcz z zapałem przestrzegano zasad postu, czyli „suszono”.

Poza dworami magnackimi i bogatszymi klasztorami, gdzie serwowano rozmaite dania z ryb i „maślane” śniadania, czyli pieczywo i nabiał, w całym kraju przestrzegano zasad postu zarówno z powodów religijnych, jak i z konieczności.