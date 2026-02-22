SIOSTRY GOTUJĄ Weszliśmy już w pełni w okres Wielkiego Postu, czyli sześciu szczególnych tygodni, które przygotowują nas na wydarzenia Wielkiej Nocy.
W dawnej Polsce ściśle i wręcz z zapałem przestrzegano zasad postu, czyli „suszono”.
Poza dworami magnackimi i bogatszymi klasztorami, gdzie serwowano rozmaite dania z ryb i „maślane” śniadania, czyli pieczywo i nabiał, w całym kraju przestrzegano zasad postu zarówno z powodów religijnych, jak i z konieczności.
Felieton został opublikowany w najnowszym wydaniu
tygodnika Do Rzeczy.
© ℗ Materiał chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dalsze rozpowszechnianie artykułu tylko za zgodą wydawcy tygodnika Do Rzeczy.
Regulamin i warunki licencjonowania materiałów prasowych.
