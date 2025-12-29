To koniec Trzaskowskiego w polityce? Na jaw wyszły zdumiewające informacje

Andrzej Stankiewicz z portalu Onet.pl zapytał, czy jest to koniec Rafała Trzaskowskiego w polityce.

Dominika Długosz stwierdziła, że jej zdaniem „to koniec Trzaskowskiego”.

– Ostatnio spędziłam 2,5 godziny z osobą z jego otoczenia na bardzo długiej rozmowie o polityce. Ani razu nie padło w tej rozmowie nazwisko Trzaskowskiego. Ta rozmowa była o wszystkim, tylko nie o Trzaskowskim. (…) Rafał Trzaskowski jest polityczną sierotą – stwierdziła.

Trzaskowski dwukrotnie przegrał wybory prezydenckie

Rafał Trzaskowski dwukrotnie był kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta RP. W 2020 roku w pierwszej turze zdobył 5 917 340 głosów, co przełożyło się na 30,46 proc. poparcia. W drugiej turze przegrał z Andrzejem Dudą, zdobywając 10 018 263 (48,97 proc. poparcia).

W 2025 roku wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich, zdobywając 6 147 797 głosów, czyli 31,36 proc. W drugiej turze przegrał z kandydatem popieranym przez PiS, Karolem Nawrockim. Rafał Trzaskowski w drugiej turze uzyskał 10 237 286 głosów (49,11 proc. poparcia).

– Trzaskowski przegrał, bo był słabym kandydatem. Trzaskowski przegrał, bo miał słaby sztab. Przegrał, bo usiłował trochę oszukać wyborców, pokazać, że jest kimś innym, niż jest. A wyborcy bardzo nie lubią takiej ściemy – oceniła Dominika Długosz.

Skrytykowała też sztab wyborczy Rafała Trzaskowskiego. – Okazało po raz kolejny, że do robienia kampanii lepiej jest zatrudnić ludzi, którzy znają się na kampanii, a nie znają się z kandydatem, bo jak kumple ci robią kampanię, to zawsze coś będzie nie tak – stwierdziła.

