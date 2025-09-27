"Czułem totalne wkur***nie". Mocne słowa Trzaskowskiego

Rafał Trzaskowski po raz pierwszy odniósł się publicznie do swojej porażki w wyborach prezydenckich. Przypomnijmy, że kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP po raz drugi musiał uznać wyższość swojego przeciwnika. Tym razem przegrał z Karolem Nawrockim. Poprzednio był to Andrzej Duda.

Trzaskowski o tym, co czuł po przegranej z Nawrockim

Okazja do rozmowy na ten temat pojawiła się przy okazji Campus Academy, który trwa właśnie w Międzyzdrojach. Jeden z młodych uczestników wydarzenia zapytał prezydenta Warszawy co czuł 1 czerwca po tej porażce.

– Totalne wkur***nie czułem! – wypalił prezydent Warszawy. – Tylko pytanie, czy cię to motywuje, czy nie. (…) Powiem wam więcej. Jak ja dziś oglądam czasami mojego konkurenta, to ja nie myślę "o jejku, to mogłem być ja" albo "oj o Boże". Tylko po prosty właśnie czuję to o czym powiedziałem. Ale to musi motywować. No, bo ok, każdy może iść na emeryturę. No ja jestem jeszcze mimo wszystko za młody – tłumaczył.

Trzaskowski o Mentzenie

Prezydent Warszawy, komentując podczas Campusu swoją porażkę, odniósł się również do jednego z kontrkandydatów, do Sławomira Mentzena, któremu zarzucił udzielanie "prostych odpowiedzi na trudne pytania".

– Dzisiaj wcale nie wygrywa ten, kto przesiaduje w studiach telewizyjnych, tylko ten, kto ma dobry kanał dotarcia w YouTube. (...) Wygrywa ten, który przez 20 minut mówi dokładnie to samo, wsiada na hulajnogę i jedzie dalej, i nie musi wcale mówić w sposób porywający, ciekawy i wielce oryginalny – powiedział, uderzając w lidera Nowej Nadziei.

W czasie piątkowych rozmów na Campusie Trzaskowski odnosił się również do kpin z Karola Nawrockiego.

