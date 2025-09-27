"Kolejne miliardy dla Ukraińców". Burza po decyzji prezydenta

Pierwszą ustawę przedłużającą pomoc dla Ukraińców prezydent Karol Nawrocki zawetował. Drugą propozycję rzędu w tej sprawie postanowił jednak podpisać.

Nawrocki podpisał ustawę ws. pomocy Ukraińcom. "Ostatni raz"

Decyzja w tej sprawie zapadła w piątek. Szef kancelarii prezydenta wyjaśnił, że to ostatnia taka ustawa, która zyskała akceptację Nawrockiego. – Żadnej innej ustawy pan prezydent Nawrocki już nie podpisze – oświadczył.

Jego zdaniem prezydent "poprzednimi wetami zmusił rząd, premiera Donalda Tuska, do pracy i do przedstawienia nie idealnych, ale zdecydowanie lepszych rozwiązań". – W przypadku ustawy ukraińskiej zmusił do ograniczenia świadczeń dla obywateli Ukrainy, w szczególności tych, którzy nie pracują w Rzeczypospolitej – dodał.

Fala komentarzy po decyzji prezydenta. "Nawrocki niestety zdradził…"

Decyzja głowy państwa wywołała lawinę komentarzy w mediach społecznościowych. Szczególne rozczarowanie płynie od polityków i zwolenników Konfederacji. Zrozumienie dla niej wyrażają z kolei sympatycy Prawa i Sprawiedliwości.

"Prezydent podpisał ustawę pomocową. Czyli kolejne miliardy dla Ukraińców i kolejne rachunki dla Polski. Kolejne pożyczki z naszej kieszeni i kolejne przywileje dla naszych 'gości'. Wyjdziemy na tym jak Zabłocki na mydle – zostaniemy sami – z rachunkiem i rekordowym długiem" – ocenił Konrad Berkowicz z Konfederacji.

Były poseł Konfederacji, obecnie członek Konfederacji Korony Polskiego Grzegorza Brauna, Jacek Wilk pisze wręcz o "zdradzie". "Nawrocki niestety zdradził… nadzieje na propolska Prezydenturę znikają" – napisał na platformie X.

facebook

"Pan prezydent podpisze ustawę przedłużającą – na nowych warunkach dostęp Ukraińców do świadczeń, czyli przedłużenie specustawy. Tak informuje @prezydentpl. Mam ambiwalentne odczucia. Bardzo jestem ciekaw reakcji wyborców pana @NawrockiKn" – skomentował Łukasz Warzecha, publicysta tygodnika "Do Rzeczy".

twitter

"Weto byłoby groźne"

Z kolei Oskar Szafarowicz z PiS wskazuje na manipulacje związane z decyzją Nawrockiego. Jak podkreślił, podpisana przez Nawrockiego ustawa będzie obowiązywać do końca lutego 2026 roku. "Za mniej niż pół roku wszyscy Ukraińcy w Polsce stracą wszelkie przywileje socjalne" – wskazał. Dalej przypomniał, że ustawa ogranicza wypłatę programów społecznych jedynie do pracujących legalnie Ukraińców.

Ruch Karola Nawrockiego pozytywnie ocenił z kolei Piotr Trudnowski, były prezes Klubu Jagiellońskiego. Według niego, weto byłoby nieproporcjonalnie groźne dla polskich firm i polskiej gospodarki. "Mam dużą nadzieję, że po chwili szoku przepychanki między Karolem Nawrockim a Donaldem Tuskiem paradoksalnie... uzdrowią polskie prawo" – podsumował.

Czytaj też:

"Turystyka medyczna". Tyle zapłaciliśmy za świadczenia UkraińcówCzytaj też:

Przywileje dla Ukraińców. Bosak opublikował ostry wpis